2.800 Kinder im Bezirk Waidhofen/Thaya haben Anspruch auf 100 Euro

„Zum Start des neuen Schuljahres steht wieder das ,blau-gelbe Schulstartgeld‘ in Höhe von 100 Euro zur Verfügung. Damit entlasten wir unsere Familien zielgerichtet – denn der Schulstart ist eine Zeit, in der die Eltern finanziell zusätzlich gefordert sind. Rund 2.800 Kinder, Jugendliche und Lehrlinge im Bezirk Waidhofen sind anspruchsberechtigt“, rufen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bunderätin Viktoria Hutter auf, dieses zu beantragen.

„Das ,blau-gelbe Schulstartgeld‘ ist eine wichtige Maßnahme, um unsere Familien im Bezirk Waidhofen zu unterstützen. Der Antrag kann einfach und unkompliziert online ausgefüllt werden. Gut, dass wir diese Unterstützungsleistung auch in diesem Jahr anbieten können“, so Bundesrätin Hutter.

Das „blau-gelbe Schulstartgeld“ kann unabhängig vom Einkommen beantragt werden. Voraussetzung ist, dass der erziehungsberechtigte Antragsteller den Hauptwohnsitz und das Kind einen Wohnsitz in Niederösterreich haben. Volljährige Schüler bzw. Lehrlinge, welche die Familienbeihilfe persönlich beziehen und den Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben, können den Antrag selbst stellen. Der Ort, an dem die Schule oder Lehrstelle besucht wird, spielt für die Beantragung aber keine Rolle.