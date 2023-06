Benefiz-Kinderkräuterwanderung für Thimo

Die Waldviertler Kräuterpädagogin und Buchautorin Eunike Grahofer hat sich entschlossen, den kleinen Thimo mit einer Benefiz-Kinderkräuterwanderung unter dem Motto „Kinder wandern für Kinder“ zu unterstützen.

Thimo wünscht sich sehnlichst, dass er sich eigenständig in seinen Rollstuhl hinein- und herausheben und die Treppenstufen zu Hause überwinden kann. Er möchte selbstständiger, unabhängiger sein können. Er hatte bei der Geburt „Spina Bifida“ (umgangssprachlich ein „offener Rücken“), wurde bereits mehrmals operiert. Als Folgebeeinträchtigungen blieben Probleme mit Darm, Blase und vor allem den Beinen und der Motorik aufgrund der Rückenmarksschädigungen. Bei der letzten Reha erhielt Thimo Therapien mit einem medizinischen Oberkörper/Armtrainer, welcher seinen Oberkörper so stärkt, dass er genug Kraft aufbauen kann, um sich selbst fortzubewegen. Andererseits würde dies seiner starken Skoliose und der Skyphose (Wirbelsäulenverkrümmung) entgegenwirken. Die Kosten hierfür werden nicht von der Gesundheitskasse übernommen.

Die Wanderung findet am Mittwoch, 12. Juli, von 14 bis 16 Uhr in Waidhofen statt. Treffpunkt ist das Volksfestgelände, von wo aus die Kinder die Kräuter am Wegesrand entdecken und gemeinsam mit Eunike Grahofer zur Saalmühle wandern. Dort wird aus den Kräutern eine „Notfallsalbe für Kinder“ gebraut und ein Wiesenkräuteraufstrich zubereitet und gegessen. Teilnahmebeitrag ist eine freiwillige Spende. Alle Einnahmen werden für den Geräteankauf für Thimo verwendet. Um Anmeldung unter 0664/9380773 wird gebeten. Es sind natürlich auch Eltern, welche die Wanderung begleiten möchten, willkommen!

Regionale Unterstützung

Der Vorstand des Waidhofner Vereines „Waidhofen. Sozial. Aktiv.“ hat für dieses einzigartige Projekt bereits seine Unterstützung zugesagt. „Wir freuen uns, im Rahmen der Benefiz-Kinderkräuterwanderung den kleinen Thimo unterstützen zu können“, so Vereinsobmann Rudi Polt. „Es ist uns als Waldviertler Sparkassen Bank AG ein großes Anliegen für die Region ein unterstützender Partner zu sein“, so Regionaldirektor Martin Bogg. Die Waldviertler Sparkassen Bank AG hat ein kostenfreies Spendenkonto eingerichtet und ihre Unterstützung zugesagt. Spendenkonto: AT72 2027 2001 1097 3823 lautend auf „Kinder wandern für Kinder“ Eunike Grahofer.