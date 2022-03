Volksfest Waidhofen fällt wieder aus

Corona ist auch heuer der Grund dafür, dass es dem Roten Kreuz nicht möglich ist, das traditionelle Volksfest in Waidhofen abzuhalten. Die vielfältigen Corona-Zusatzaufgaben im Roten Kreuz und damit das fehlende Personal für die Vorbereitungen hätten neben der Tatsache, dass in einigen Gemeinden keine Vor-Ort-Unterstützung für den Kartenvorverkauf gefunden werden konnte, dieser aber für das Volksfest essenziell sei, zu diesem schweren Entschluss geführt, so der Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes, Günter Stöger.

Die Rot-Kreuz-Mitarbeiter seien seit über zwei Jahren über ihre Grenzen hinaus im Einsatz. Sei es beim normalen Regelrettungsdienst, aber auch ganz speziell rund um die Einsätze im Rahmen des Coronavirus. Zu den körperlichen Anstrengungen kämen derzeit auch noch die psychische Belastung von Infektionstransporten und Covid-Testungen. Das jetzt eingesetzte Personal sei vielfach auch beim Volksfest tätig, was die Situation erschwere. „Für 2023 ist wieder ein Fest in der üblichen Form geplant, wobei wir dringend um personelle Unterstützung, vor allem für den Kartenvorverkauf, der flächendeckend in jedem Haus des Bezirkes stattfinden sollte, ersuchen. Wir danken für jede Zeitspende zum Wohle aller Bewohner des Bezirkes“, betont Bezirksstellenleiter Stöger.

