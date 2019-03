Die Belebung von Ortskernen vor allem im ländlichen und urbanen Raum soll forciert werden. Die NÖN durchleuchtete die derzeitige Situation im Bezirk Waidhofen.

Seit 2002 ist die Bevölkerung im Waidhofner Bezirk um 2.245 Hauptwohnsitzer auf 25.888 Einwohner „geschrumpft“. Auch in der Bezirksstadt ging es mit den Einwohnerzahlen nach unten. Es sind 340 Bürger verloren gegangen. Außerdem stiegen die durchschnittlichen Preise für das Bauland gegenüber 2017 im Vorjahr um 24,9 Prozent auf 33,70 Euro.

„Ein finanzieller Anreiz könnte durchaus hilfreich sein, wenn es um die Sanierung der leer stehenden Häuser geht“, meint ÖVP-Bürgermeister Robert Altschach. Die Gemeinde selbst besitzt in der Bahnhofstraße ein altes Haus:„Wir haben noch niemanden gefunden, der sich über die Sanierung drübertraut. Auch den Abriss scheut man, der ja ein Wohnbauprojekt verteuert.“

Eigene Initiative brachte nicht erwarteten Erfolg

Vor drei Jahren wurde in Waidhofen die Initiative „Wohnen in alten Mauern“ gestartet. „Wir wollten die Besitzer bei einer Reaktivierung, Umgestaltung oder Ähnlichem unterstützen. Getan hat sich leider nicht viel“, zeigt Altschach auf, der selbst ein mehrere hundert Jahre altes Haus sanierte.

Betreffend Bauplätzen ist man in Waidhofen gerade dabei, ein großes Siedlungsgebiet zu erschließen. Außerdem laufen einige Wohn- und Reihenhaus-Bauprojekte.

Das Problem leer stehender Häuser im Ortskern gibt es laut ÖVP-Bürgermeister Rudolf Hofstätter in Waldkirchen nicht: „In fast allen Häusern ist die Nachfolge gesichert. Dafür wird bei uns aber wenig gebaut.“

Daher gebe es auch kein aufgeschlossenes Bauland. Grund dürfte die fehlende Infrastruktur sein, die auch den massiven Bevölkerungsrückgang begründe: „Seit den 1970er-Jahren haben wir 51 Prozent unserer Bürger verloren.“

Andreas Biedermann Bürgermeister Robert Altschach hat selbst ein altes Haus renoviert.

Dass Förderungen ein Anreiz sein können, kann Bürgermeister Manfred Herynek aus Windigsteig berichten. Seit 2018 gibt es von der Gemeinde für die Sanierung der Fassaden von alten Häuser 3.000 Euro Zuschuss, der sich bereits bewährt habe.

Außerdem sei bei den Verkäufern ein Umdenken eingetreten. „Sie verlangen für ihre Häuser vernünftige Preise. Damit sind diese auch für junge Bürger leistbar. Außerdem wird gerade neues Bauland erschlossen“, sagt Herynek.

„Mit der neuen Wohnbaustrategie werden die Bemühungen der gemeinnützigen Bauträger weiterverfolgt. Die Verdichtung von Ortskernen sind vorrangige Ziele. Wohnen und arbeiten in den eigenen vier Wänden wird erleichtert. Wir haben in Gmünd und in kleineren Gemeinden derartige Projekte geplant “, sagt Manfred Damberger von der WAV zum Thema.