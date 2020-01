Knapp 6.000 Euro spendeten Andreas Hitz und Stefan Vogl als Vertreter der SPÖ-Fraktion zum Abschluss ihrer Gemeinderatstätigkeit an mehrere Institutionen und Privatpersonen. Die beiden verabschieden sich aus beruflichen und persönlichen Gründen aus der kommunalen Politik. Man wolle mit der Spende einen sozialen Fußabdruck hinterlassen. Das Fraktionsgeld stammt aus Entschädigungen der Gemeinderäte. Gesamtsumme: 5.950 Euro

Hitz und Vogl war es wichtig, das Geld breit zu verteilen. Als Privatperson erhielt Susanne Widhalm einen Teil der Summe für ihren Sohn Thimo, um die Dusche in ihrem Zuhause rollstuhlgerecht umbauen zu können. Die Frauenberatung ist zudem ein Nutznießer: Sie sei wichtiger denn je, meint Hitz, denn sie leiste gute Arbeit gerade beim beruflichen Wiedereinstieg für Frauen.

Beitrag soll Frauen im täglichen Leben helfen

Sie ist auch erste Anlaufstelle bei Gewaltsituationen in der Familie. „Hier sind Frauen für Frauen da“, erklärt Sonja Pöschl-Hahnl, Rechtsberaterin und Familientherapeutin. „Das Geld wird für Frauen in Not für Einkaufs- oder Tankgutscheine verwendet.“

Mit einem Notarztrucksack für das Rote Kreuz könne das ein oder andere Leben gerettet werden, ist Hitz überzeugt. Bezirksstellengeschäftsführer Bernhard Schierer zeigte im Anschluss die Ausstattung eines Rucksacks. Die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen und der Elternverein der Kindergärten erhielten gleichfalls einen Teil der Summe. Die Spender dachten auch an den Sportverein, dieser investiert das Geld in die Nachwuchsarbeit.

Günter Stöger, Rotkreuz-Bezirksstellenleiter und Bezirkshauptmann, bedankte sich im Namen aller Bedachten für die großzügige Spende: „Gerade für Blaulichtorganisationen sind neben persönlichen ehrenamtlichen Einsatz natürlich auch Geldspenden ein wichtiger Teil zur Aufrechterhaltung der Leistungen.“