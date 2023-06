1,34 Mio. Euro für Straßenbau in Groß-Siegharts

Die Gemeindeführung von Groß-Siegharts mit Bürgermeister Ulrich Achleitner und Vize-Bürgermeister Michael Litschauer an der Spitze hat für 2023 und 2024 ein ehrgeiziges Straßenbauprogramm geplant. Diese Woche waren die beiden Gemeindevertreter im NÖ Landhaus. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat ihnen in einem persönlichen Gespräch die Unterstützung des Landes für das Straßenbauprogramm der Gemeinde zugesagt.

Insgesamt sind für das Straßenpaket 2023-2024 in Groß-Siegharts Investitionen in der Höhe von 1,34 Millionen Euro vorgesehen. So soll noch im heurigen Jahr die Gemeindestraße „Trabingsweg“ und die Nebenanlagen der Landesstraße „Fabrikenstraße“ saniert werden, für nächstes Jahr sind die Gemeindestraße „Schwabengasse“ sowie diverse weitere Straßenbauten geplant. Mit der Zusage der Landeshauptfrau kann nun der Startschuss für die Umsetzung erfolgen.

Bürgermeister Achleitner betonte im Gespräch mit Johanna Mikl-Leitner die Bedeutung dieser Projekte für die Gemeinde: „Die Straßenbauarbeiten sind dringend notwendig und wichtig für die Infrastruktur in unserer Gemeinde.“ Die Landeshauptfrau hielt abschließend fest: „Groß-Siegharts verfügt über eine engagierte Gemeindeführung, die viel für den Ort und seine Bewohner weiterbringt und auch in Zukunft noch viel vor hat. Das wollen wir nach besten Kräften unterstützen, denn hier geht es um die Weiterentwicklung von Lebensqualität und Standortqualität.“