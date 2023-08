Hochwasser in Kärnten: Wehren aus Bezirk Waidhofen helfen

Überflutete Häuser, rutschende Hänge, vermurte Straßen. Das Hochwasser hat in Kärnten enorme Schäden verursacht. Die Pegelstände der Flüsse haben sich zwar stabilisiert, die Gefahr ist aber noch nicht gebannt. Am Montagvormittag erreichte ein weiteres Hilfeersuchen aus Kärnten den NÖ Landesfeuerwehrverband. Mit dabei sind vier Mitglieder aus dem Bezirk Waidhofen.

Der Führungsstab in Kärnten forderte die Unterstützung durch Teleskoplader an. Die Feuerwehr Heinreichs wurde daraufhin - gemeinsam mit vier weiteren Feuerwehren aus Niederösterreich - vom NÖ Landesfeuerwehrverband zum Einsatz alarmiert. Der Teleskoplader sowie die verschiedenen Zubehörteile wie Kehrmaschine, zwei Erdschaufeln und Palettengabel wurden in Heinreichs auf einen Tieflader und auf dem Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Karlstein verladen. Seit 15 Uhr sind die vier Mitglieder mit dem Gespann unterwegs Richtung Kärnten. Wo genau die Einheit aus den beiden Feuerwehren eingesetzt werden soll, wird erst im Laufe des Nachmittages festgelegt.

Marcus Koller und Andreas Zainzinger (beide FF Heinreichs) sowie Alexander Hofstätter und Markus Hiess (beide FF Karlstein) machten sich auf den Weg nach Kärnten. Foto: BFK WaidhofenThaya

Informationen zum Teleskoplader:

Der Teleskoplader ist ein Sonderfahrzeug des NÖ Landesfeuerwehrverbandes und ist eine Mischung aus Stapler, Zugmaschine, Traktor und Bagger. Beim Donauhochwasser im Juni 2013 und bei diversen Unwetterereignissen haben sich diese Geräte sehr bewährt, sodass der Landesfeuerwehrverband für jeden Bezirk einen Teleskoplader ankaufte. Die Feuerwehr Heinreichs ist seit Juli 2016 die Stationierungsfeuerwehr im Bezirk Waidhofen.