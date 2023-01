Vitis: Pesto und Sirup aus Christbäumen

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Der Christbaum hat spätestens Mitte Jänner ausgedient. In den meisten Haushalten wird Tanne, Fichte und Co. nur noch zur Christbaum-Sammelstelle gebracht und entsorgt. Dass dies nicht so sein muss, wurde von Alexandra Jank am 12. Jänner in einem Workshop im Haus der Musik und Kultur gezeigt.

Die Wildkräuter-Trainerin und Agrarwissenschaftlerin hatte dazu einige Äste ihres Tannenbaumes mitgebracht, um den interessierten Teilnehmern die vielfältigen Möglichkeiten der Weiterverarbeitung näherzubringen. „Ein Weihnachtsbaum wächst im Durchschnitt acht Jahre lang. Es ist schade, wenn er dann einfach im Müll landet“, ist Jank überzeugt, mit ihrem Workshop auch die Sensibilität für mehr Nachhaltigkeit zu schärfen.

Die Spitze als „Quirl“ zurechtschnitzen, den Stamm als Anhänger oder Untersetzer in Scheiben schneiden, das Reisig als Frostschutz im Garten verwenden — das erscheint noch relativ normal. Doch aus Tanne und Fichte lassen sich auch Räuchermischungen und Badesalze herstellen. Zur Verkostung kamen schließlich auch Christbaumkuchen, Tannenpesto sowie ein waldiger Gurkenaufstrich. Alexandra Jank zeigte und erklärte in ihrem Workshop die Herstellung und lud die Teilnehmer auch ein, eigene Produkte zu fabrizieren.

„Wenn man vorhat, den Christbaum weiter zu verwenden, dann sollte man schon beim Kauf darauf achten, dass dieser biologisch und unbehandelt ist“, empfiehlt Jank. Die Beweggründe zur Teilnahme am Workshop waren vielfältig und reichten vom „praktischen Nutzen“, vom „Spaß mit Gleichgesinnten“ bis hin zu „in Kontakt mit der Natur treten“.

Alexandra Jank wuchs mit Liebe zur Natur auf einem Bauernhof auf und studierte Agrarwissenschaften an der Universität für Bodenkultur. Sie schloss eine Ausbildung zur zertifizierten Kräutertrainerin und Grüne-Kosmetik-Pädagogin ab. Seit 2021 ist sie als Wildkräuter-Trainerin selbstständig tätig und gibt ihr Wissen weiter.

