Groß-Siegharts: Rupert Gruber im Ruhestand

Rupert Gruber war mit dem Lagerhaus 45 Jahre sprichwörtlich verheiratet, davon arbeitete er 28 Jahre als Marktleiter in Groß-Siegharts.

Gruber begann 1978 seine Karriere als 15-Jähriger als Lehrling im Lagerhaus Groß-Siegharts und verblieb dann im Unternehmen. Im Jahr 1995 übernahm er mit 33 Jahren die Funktion des Marktleiters in Groß-Siegharts. Diese Position führte er bis zu seiner Pensionierung mit einzigartigen Führungskompetenzen und Engagement aus. Die Krönung seiner Karriere war im April 2020, als er die Spartenleitung im Bereich Bau- & Gartenmarkt anvertraut bekam.

Er hat in seiner beruflichen Laufbahn viele Menschen begleitet sowie gefördert, unzählige Kunden bedient und viele persönliche Freundschaften geschlossen. „Die Zeit war schön, ich möchte vieles nicht vermissen, jedoch freue ich mich schon auf das Reisen und die Zeit mit der Familie und den Enkeln“ erzählt er mit einem Lächeln. Der Familienmensch ist außerdem auch leidenschaftlicher Jäger.

Kompetente Nachfolger wurden gefunden

Ein lachendes Auge hat der langjährige „Lagerhäusler“ dann doch noch parat, wenn er auf seine Nachfolger blickt. Für die Marktleitung in Groß-Siegharts konnte mit dem erfahrenen Kollegen Rainer Pazour eine perfekte Besetzung gefunden werden. Für die Spartenleitung aller Haus- und Gartenmärkte im Lagerhaus Waidhofen wurde Markus Fasching gewonnen, den viele aus dem Markt in Waidhofen kennen. Einige der Aufgaben des Spartenleiters sind strategische Weiterentwicklungen, Umsetzungen von Projekten sowie Abstimmungen an verschiedenen Standorten, um im Team für eine bessere Zukunft zu arbeiten. „Markus Fasching hat diese Aufgabe für unsere Haus- und Gartenmärkte übernommen, er wird engagiert und wertschätzend das Erbe von Rupert Gruber weiter führen“, erklärt Obmann Gerhard Bayer.

„Mit den Nachfolgern weiß ich, dass meine Errungenschaften bestens weitergeführt werden und ich hoffe, die Kunden halten dem Lagerhaus Waidhofen weiterhin die Treue“ merkt der künftige Pensionist noch an.

