Naturnaher Unterricht in Dobersberg

Die NÖ Mittelschule Dobersberg und die Volksschule Dobersberg wurden im April 2023 abermals als Naturparkschulen ausgezeichnet, die Urkunden überbrachten Geschäftsführerin Jasmine Bachmann und Werner Krammer, Obmann des Vereins Naturparke NÖ im Rahmen eines Besuches im Naturpark Dobersberg.

Beide Schulen sind seit 2014 Naturparkschulen, es finden immer wieder Aktivitäten im Naturpark statt, zum Beispiel Buchstabentage in der Volksschule oder Naturparktage für alle, wo die einzelnen Klassen mit ihren Lehrern im Naturpark unterwegs sind und so in der Natur und über die Natur lernen. Naturparkschulen befassen sich besonders mit Themen wie Wichtigkeit von Natur- und Kulturlandschaften, Qualität des Lebensraums, gesundes Leben mit der Natur, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sowie Erlebnis- und Naturpädagogik.

„Uns ist es wichtig, dass unsere Kinder unseren Naturpark, der praktisch vor unserer Haustür liegt, kennen und schätzen lernen, das draußen unterrichten fördert die Kommunikationsfähigkeit, Kreativität und Teamfähigkeit, der Naturpark wird gern als Lernort genutzt, ich danke hier besonders unserem Kollegen und Waldpädagogen Otmar Strondl für die Vorbereitung und Durchführung dieser Aktivitäten“, erklärt dazu Direktorin Anita Fröhlich. Naturparkobmann Leopold Ledwinka betonte: „Ich freue mich über die gute Zusammenarbeit mit der Schule und dass es so viele Projekte im Naturpark gibt.“

