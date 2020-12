"Gemeinsames Weihnachten, trotz Corona" war die Idee in Lindau. Jedes Haus im Dorf bekam eine Nummer des Adventkalenders und ließ bzw. lässt diese am jeweiligen Tag erstrahlen. Jeder durfte seine Nummer nach Belieben gestalten.

Ganz besonders freuen sich die Lindauer aber auf den 24.12., denn da erstrahlt die Krippe, gebaut vom Lindauer Johann Hartl in Zusammenarbeit mit einigen Lindauern. So lebt man Gemeinschaft, auch in Corona-Zeiten.