Trauer um Kautzener Gastwirt Richard Hagenauer

Richard Hagenauer aus Pleßberg, er war am 10. August im 92. Lebensjahr verstorben, wurde am 20. August in der Pfarrkirche in Kautzen nach evangelischem Ritus in einer würdigen Feier durch die Pastorin aus Gmünd, Dace Dislere-Musta, verabschiedet.

Richard Hagenauer, geboren in Kitzladen im Burgenland, erwarb 1957 das Gasthaus zum „Goldenen Stern“ der Familie Josef Tschach auf dem Hauptplatz in Kautzen und auch das angeschlossene Kino, das aber in den 1970-er Jahren aufgelassen wurde. Den Gastbetrieb führte er mit seiner Gattin bis zu seiner Pensionierung sehr erfolgreich weiter.

Richard Hagenauer zählt zu einem der Gründerväter des USV Kautzen im Jahre 1964. Von Anfang an bekleidete er verschiedene Funktionen wie Sektionsleiter und Obmann.

Seiner Initiative ist in erster Linie zu verdanken, dass der alte Sportplatz, 1953 zum letzten Mal bespielt, wieder in spielfähigen Zustand gebracht wurde, wobei Richard Hagenauer eigenes Geld investierte und auch persönlich maschinellen Arbeitseinsatz leistete.

Für seine Verdienste um den USV Kautzen wurde ihm vom NÖ Fußballverband das Silberne Ehrenzeichen überreicht. Der Verein ernannte ihn zum Ehrenobmann.

Viele ehemalige Sportler wohnten der Verabschiedung bei, Obmann Karl Kainz würdigte die Leistungen von Richard Hagenauer.

