Pfarrer Kasimir Tyrka verlässt Pfarre Aigen

Abschied nehmen hieß es im Rahmen der Sonntagsmesse für die Pfarrgemeinde von Aigen von Pfarrer Kasimir Tyrka, der die Pfarre 2009 übernommen hat. „Ich habe viele Erfahrungen mit Euch teilen dürfen. Von der Wiege bis zur Bahre durfte ich Menschen begleiten und zur Seite stehen. Gott kann man nicht mit dem Verstand erfassen, sondern nur mit Vertrauen“, dankte er für die 14 Jahre, in denen er den Gläubigen in Aigen „Gott und seine Liebe näherbringen durfte“.

Kasimir Tyrka wurde 1958 in Krakau (Polen) geboren, wo er an der Päpstlichen Akacemie von 1977 bis 1983 Theologie studierte. Nach seiner Priesterweihe arbeitete er elf Jahre als Priester in Polen. 1994 kam er nach St. Pölten, studierte Deutsch an der Universität Wien und war als Pfarrer in Dross und Amstetten tätig. Im Anschluss betreute er zwölf Jahre die Pfarren Rappottenstein und Marbach am Walde im Bezirk Zwettl, ehe er Raabs und Aigen übernahm.

Dank für gute Kommunikation

Bürgermeister Hermann Wistrcil dankte für die gelungene Kirchenrenovierung und die reibungslose Durchführung derselben: „Unsere Kirche ist nun wieder eine Augenweide und auch die Orgelrenovierung wurde bereits von Pfarrer Kasimir Tyrka eingefädelt. Auch möchte ich für die persönliche Anteilnahme und die Gespräche sowie im Namen des Musikvereins und der Freiwilligen Feuerwehren danken.“

Sichtlich gerührt dankte Tyrka nochmals für die Zeit in Aigen und versicherte, dass er auch als Seelsorger zur Verfügung stehen werde, wenn jemand wünsche, dass ein kirchliches Fest wie Taufe, Hochzeit oder Begräbnis von ihm zelebriert werden solle.

Neuer Pfarrverband ab 1. September

Die Pfarre Aigen wird gemeinsam mit Blumau und Ludweis ab 1. September einen Pfarrverband des Dekanates Geras bilden. Neuer Pfarrer ist Prälat Conrad Müller o.praem, der derzeit als Stadt- und Stiftspfarrer in Geras und Pfarren in Eibenstein tätig ist. Der aus Deutschland stammende Priester trat 1986 im Stift Geras ein und wechselte 1989 ins mittlerweile aufgelösteGeraser Priorat Fritzlar in Deutschland. 2010 kehrte er ins Waldviertel zurück und wurde 2018 mit der interimistischen Leitung des Stiftes Geras betraut. 2020 wurde er vom Konvent zum Abt des Klosters gewählt.