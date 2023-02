Kabarett in Kautzen: Haben Sie Ihr Pickerl gemacht?

Mit einem „Ehepickerl“ versehen konnten die Besucher des Kabarettabends am Faschingmontag aus dem Jugendheim nach Hause gehen. Die Überprüfung wurde vom Arbeitskreis Kautzen aktiv initiiert und von Eleonore Neiss durchgeführt.

In ihrem Programm bewies die Juristin und Mediatorin, dass sie nicht nur in Beziehungsfragen zwischen Mensch und Mensch, sondern auch in Beziehungsfragen zwischen Mensch und Auto bestens Bescheid weiß und dass Vergleiche aus beiden Sparten durchaus auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. Verkehrszeichen können etwa auch auf den Umgang zwischen Mann und Frau angewendet werden, sodass es erst gar nicht zu Missverständnissen infolge von Sprachunterschieden kommt, und in so manchem Wunschkennzeichen steckt ein versteckter Hinweis für ein glückliches und zufriedenes Miteinander. Doch auch an Erfahrungen aus dem eigenen Eheleben (sie ist mit einem begeisterten Ö1-Hörer verheiratet, wer wählt also den Radiosender im Auto aus?) lässt Eleonore Neiss die Zuhörer teilhaben.

Ist der Schraubenschlüssel beim Auto das wichtigste Werkzeug, so ist Kommunikation auf der Beziehungsseite unerlässlich. „Nicht zu verwechseln, mit der Ratschn“, packte Neiss diverse Werkzeuge aus ihrem Beziehungsköfferchen. Zu guter Letzt gab es für Interessierte noch einen Bausatz, aus dem ganz einfach ein „Ehebarometer“ gebastelt werden kann — Bauanleitung inklusive — und auch vor Berührungen sollten sich die zahlreichen Ehepaare nicht fürchten.

Fühlte sich der Vortrag zu Beginn etwas „trocken“ an, so tauten sowohl Publikum als auch Kabarettistin im Laufe des Abends auf. Vor allem die Interaktion mit den Besuchern brach das Eis und führte zu einem gelungenen und fröhlichen Faschingsausklang im Pfarrheim.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.