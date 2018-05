Alle Veranstaltungen im Bezirk Waidhofen.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

Donnerstag, 24. 5.

Oberndorf-Raabs. Klassenabend der Musikschule Thayatal, Klassen Bernhard Engel, Herbert Hauer und Herbert Pöckl, um 18 Uhr, in der Musikschule.

Waidhofen. Viertelfestival - „Chaos und Utopia“ - Leseperformance mit Musik, um 19.30 Uhr, in der Werkstatt zum schrägen Vogel, Schlossergasse 13.

Freitag, 25. 5.

Dobersberg. „Keramik“ - Ausstellungseröffnung mit Arbeiten von Myriam Urtz, um 19 Uhr, im Kulturkeller.

Gastern. Breitbandmesse, von 17 bis 21 Uhr, im Kommunalzentrum.

Groß Siegharts. „Lange Nacht der Kirchen“ - von 18 bis 22 Uhr mit Fotorallye und Vorstellung der Organola durch Trixi Buxbaum, in der Stadtpfarrkirche.

Kautzen. „Tree of Life“-Festival, ganztägig, Konzertbeginn um 16 Uhr, am Seedcamp Rosental-Mühle.

Thaya. „Lange Nacht der Kirchen“ - ab 20.30 Uhr Wallfahrt zur Thayinger Madonna, anschließend um ca. 21.30 Uhr Konzert „Himmelsperlen“ mit Martina Neidhart (Sopran) und Wolfgang Eder (Piano), in der Pfarrkirche.

Waidhofen. „Lange Nacht der Kirchen“ - Stadtpfarrkirche: um 19 Uhr meditative Messe. Kirche der Frohen Botschaft: um 19 Uhr ökumenische Andacht, um 20 Uhr Geschichten über Landler und Exulanten, um 22 Uhr Schlusssegen. Morgenwanderung um 5 Uhr (26. Mai) von Matzles über Altwaidhofen zur Pfarrkirche, um 6.30 Uhr Morgenlob, anschließend Frühstück im Pfarrsaal.

Samstag, 26. 5.

Dobersberg. Airlebnistag der Union Fliegergruppe, ab 9 Uhr, am Flugplatz.

Großeberharts. Kurvenheuriger der Freiwilligen Feuerwehr, ab 17 Uhr, im Feuerwehrhaus.

Groß Siegharts. Neal Barab, Valerie Tiefenbacher - Ausstellungseröffnungen, um 19 Uhr, in der Kunstfabrik.

Groß Siegharts. Viertelfestival - „Bandsalat und Lochschrift“ - Ausstellungseröffnung, um 19 Uhr, in der Kunstfabrik.

Karlstein. Sicherheitstag mit Leistungsschau der Blaulichtorganisationen, um 15 Uhr, beim Feuerwehrhaus.

Kautzen. „Tree of Life“-Festival, ganztägig, Konzertbeginn um 12 Uhr, am Seedcamp Rosental-Mühle.

Kautzen. Viertelfestival - „Mobiler Wald4tler Stammtisch“, ab 10 Uhr, am Seedcamp Rosental-Mühle.

Kollmitzgraben. Flohmarkt zugunsten der Kastration von Streunerkatzen, von 8 bis 19 Uhr, bei Familie Bind, Kollmitzgraben 10.

Oberndorf-Raabs. Konzert des Gemischten Chors des Gesang- und Musikvereins Raabs, um 20 Uhr, im Schüttkasten Lindenhof.

Waidhofen. „Dreams“ - Waidhofner Session-Night zum Mitspielen und Mitjammen, um 20 Uhr, im Folkclub Igel.

Waidhofen. Offroad Buggy-Meisterschaft des Modellautovereins Waidhofen, ab 10 Uhr Training, auf der Rennstrecke Umfahrung B5, Ausfahrt Vestenpoppen.

Wiesmaden. 125 Jahre Glockenturm, um 15 Uhr heilige Messe, anschließend gemütliches Beisammensein im Haus Eggenberger.

Sonntag, 27. 5.

Karlstein. „140 Jahre FF Karlstein“ - Gottesdienst mit Festakt um 9 Uhr, Abschnittsfeuerwehrtag um 14 Uhr, beim Feuerwehrhaus.

Kautzen. „Tree of Life“-Festival, ganztägig, Konzertbeginn um 12 Uhr, am Seedcamp Rosental-Mühle.

Kollmitzgraben. Flohmarkt zugunsten der Kastration von Streunerkatzen, von 8 bis 19 Uhr, bei Familie Bind, Kollmitzgraben 10.

Lindau. Zankelschnapsen der Freiwilligen Feuerwehr, ab 13 Uhr, im Feuerwehrhaus.

Triglas. Schnitzelessen des Dorferneuerungsvereins, ab 11 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus.

Thaya. Jubiläumskonzert der Jungmusikerförderung, um 16 Uhr, im Gemeindezentrum.

Waidhofen. Musikwelten- Eröffnungskonzert mit der Donau Philharmonie Wien unter Dirigent Manfred Müssauer und mit Star-Klarinettist Dimitri Ashkenazy, um 19 Uhr, im Stadtsaal.

Waidhofen. Offroad Buggy-Meisterschaft des Modellautovereins Waidhofen, ab 9 Uhr Vorläufe, nachmittags Finalläufe, auf der Rennstrecke Umfahrung B5, Ausfahrt Vestenpoppen.

Waidhofen. Benefiz-Bikertreffen, ab 9 Uhr Unterhaltung mit „Buffalo Skinners“, um 10.30 Uhr Gottesdienst, um 12.30 Uhr Benefizfahrt, beim Turmstüberl.

Wiesmaden. 125 Jahre Glockenturm, ab 11 Uhr Mittagstisch im Haus Eggenberger.

Montag, 28. 5.

Arnolz. Vollmondwanderung des Seniorenbundes Pfaffenschlag, Treffpunkt um 19.30 Uhr, beim Kommunalzentrum.

Dienstag, 29. 5.

Karlstein. Mondscheinwanderung, Treffpunkt um 19 Uhr, bei der Thayabrücke Ant‘nwies, Ausklang in Thures.

Waidhofen. „Jedermannsland“ - Lesung der Rugia, mit Martin Haidinger, um 18.30 Uhr, in der Aula des Gymnasiums.

Waidhofen. Klassenabend der Albert Reiter-Musikschule, Klassen Ewald Gaulhofer, Philipp Gruber, Werner Köck, Wolfgang Köck und Markus Zahrl, Gruppe 1 um 17 Uhr, Gruppe 2 um 19.30 Uhr, im Kulturschlössl.

Mittwoch, 30. 5.

Jaudling. Vollmondwanderung des Bildungs- und Heimatwerkes, Treffpunkt um 19.30 Uhr, beim Feuerwehrhaus.

Raabs. Viertelfestival „Luken gucken“ - Präsentation der Neuen Mittelschule, um 19 Uhr, in der Schule.

Raabs. Szene Waldviertel-Festival - Eröffnung des Raabser Kulturfrühlings, um 18 Uhr, in der Burg Raabs.

Waidhofen. „Hurra! Wir Alten kommen!“ - Premiere, Komödie von Viktoria Kutil, TAM-Eigenproduktion, um 20 Uhr, im Theater an der Mauer.

Waidhofen. Volksfest des Roten Kreuzes, um 18.30 Uhr Platzkonzert beim Rotkreuzhaus, um 19.15 Uhr Abmarsch zum Festgelände, um 20 Uhr Eröffnung am Festgelände.

Waidhofen. Klassenabend der Albert Reiter-Musikschule, Klasse Barbara Koller, um 19 Uhr, im Kulturschlössl.

Donnerstag, 31. 5.

Ellends. Hendlessen der Freiwilligen Feuerwehr, ab 10 Uhr, im Dorfzentrum.

Pleßberg. Dorfspiele des Dorferneuerungsvereins, ab 10 Uhr Frühschoppen, ab 14 Uhr Geschicklichkeitsbewerbe, beim Dorfzentrum.

Raabs. Szene Waldviertel-Festival - Eröffnung des Raabser Kultursommers, um 11 Uhr, in der Burg Raabs.

Waldkirchen. Mittagstisch der Freiwilligen Feuerwehr Waldhers, ab 11 Uhr, im Gemeindezentrum.

Waidhofen. Volksfest des Roten Kreuzes, ab 10.30 Uhr Familienfrühschoppen mit der Blasmusik Rossa, am Festgelände.

Weikertschlag. Szene Waldviertel-Festival - „Die Feuerwehrs“ - musikalisches Theater um 18 Uhr, „True Story“ - eine Geschichte über Rap um 20 Uhr, anschließend Live-Music-Party mit Iyasa, im 9er-Haus.