Alle Veranstaltungen im Bezirk Waidhofen.

Edelprinz: Auf zur Karibikparty der Freiwilligen Feuerwehr Edelprinz-Wiederfeld lautet das Motto von Lisa Altrichter, Florian Litschauer, Christina, Verena und Stefanie Ramharter am Samstag, 25. August, im Anschluss an das Kleinfeld-Fußballturnier, das um 14 Uhr ausgetragen wird. Einen Frühschoppen gibt es am Sonntag, 26. August.

| privat