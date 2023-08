„Kabarett & Musik“: Großartiger Erfolg für Andy Marek

Als Andy Marek Mitte März sein Programm für die Sommerbühne „Kabarett & Musik im Stadtpark“ präsentierte, meinte er: „Ich habe heuer ein Programm für alle Alters- und Zielgruppen zusammengestellt und hoffe, dass viele Besucher im Juli in den Stadtpark kommen werden!“ Dies ist ihm bereits im Vorjahr sehr gut gelungen, aber heuer hat die Vielfalt des Programms alles übertroffen. Und das honorierten auch die vielen Besucher, sie kamen von nah und fern.

Tausende Menschen strömten zu den elf Veranstaltungen in den Stadtpark. Auf einer wunderschönen Bühne, inmitten mächtiger Bäume, präsentierten das Who is Who der österreichischen Kabarettszene, aber auch namhafteste Künstler aus der Musikbranche, ihre Programme.

Sieben Veranstaltungstage waren restlos ausverkauft und auch bei allen anderen Vorführungen war der Stadtpark sehr gut gefüllt. So strapazierten Alex Kristan, Viktor Gernot, Gery Seidl und Roland Düringer die Lachmuskeln der Besucher und musikalisch spannte sich der Bogen vom Singer/Songwriter Nik P., über Amadeus Gewinner Chris Steger, Rock ‘n Roller Andy Lee Lang, dem Austropop-Abend mit Andy Marek, bis hin zum großen Auftritt der Big Band Waidhofen mit Musicalstar Lukas Perman. Die Gruppe Insieme sorgte am vorletzten Tag mit den bekanntesten Italo-Hits für einen besonderen Abend, bei dem der Stadtpark aus allen Nähten platzte. Und auch für die Kleinsten gab es ein Programm, so stand ein Nachmittag mit Clown Poppo ganz im Zeichen der Kinder. Dass sich die Besucher auch gastronomisch wohlfühlen konnten, dafür sorgte Martin Tauber, Gastronom im B30 in Heidenreichstein.

Wetterglück: Nur einmal Regen

Und mit dem Wetter hatte der Veranstalter Andy Marek großes Glück, an zehn Veranstaltungstagen gab es Sonne und sommerliche Temperaturen, nur einmal mussten die Besucher die verteilten Ponchos anziehen, beim Konzert von Nik P. kam der Regen. Aber selbst der konnte die Fans des Ausnahmekünstlers nicht beeinflussen, Nik P. schoss ein Hitfeuerwerk ab und es wurde trotz Regen bei jedem Lied mitgesungen, mitgeklatscht und am Schluss gab es bei „Ein Stern, der deinen Namen trägt, …“Gänsehaut-Stimmung. Es wurde trotz Regen ein unvergesslicher Abend.

Zusammengefasst: Kabarett & Musik war auch heuer wieder ein riesengroßer Erfolg und begeisterte tausende Besucher, die auch teilweise von weit über die Grenzen hinaus nach Waidhofen/Thaya kamen!

„Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen die in den Stadtpark Waidhofen gekommen sind herzlich bedanken. Mein Dank gilt auch den Sponsoren für die große Unterstützung und der Stadtgemeinde Waidhofen für die Mithilfe. Danke auch für die zahlreichen Mails, die mich in den letzten Wochen erreicht haben, in denen sich viele Besucher bedankt und nur positiv geäußert haben. Und last but not least gebührt auch ein Dank meinem kleinen Veranstaltungsteam, angeführt von meiner Frau Sabine“, meint ein sehr zufriedener Veranstalter Andy Marek.

Nun darf man gespannt sein, welche Überraschungen Andy Marek bei „Kabarett & Musik 2024“ aus dem Hut zaubert.