Radweg Vitis-Hirschbach wurde eröffnet

Der Verbindungsweg zwischen Vitis und Hirschbach (jeweils mit Ausgangspunkt Bahnhof) wurde in Zusammenarbeit beider Gemeinden adaptiert, sodass er nun auch als Radweg genutzt werden kann.

Bei der Eröffnung drückten sowohl die Vitiser Bürgermeisterin Anette Töpfl als auch ihr Amtskollege aus Hirschbach, Rainald Schäfer, ihre Freude darüber aus, dass dieses Projekt „nicht nur gemeinde-, sondern auch bezirksübergreifend so gut bewerkstelligt wurde.“ Bürgermeister Rainald Schäfer betonte: „Durch diese Verbindungsstrecke ist auch ein Anschluss an den Wasserlandschafts-Radweg in Hirschbach und die Teichroute in Vitis möglich.“

Der Weg entlang der Bahntrasse wurde auf der gesamten Länge auf einer Breite von drei Metern befestigt. Somit kann dieser nun nicht nur von den Radfahrern genutzt werden, sondern ist auch für die Nutzung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge geeignet. „Wir danken der Agrarbezirksbehörde, von der die technische Abwicklung des Bauprojektes übernommen wurde“, richtete sich Töpfl und Stefan Fritz.

Die Arbeiten wurden von der Firma Swietelsky durchgeführt. Die Gesamtbaukosten in Höhe von 180.000 Euro werden zu 75 Prozent vom Land gefördert, der Restbetrag wird anteilsmäßig von den beiden Gemeinden übernommen, die auch für die Erhaltung ihrer jeweiligen Teilstücke verantwortlich sind.