Albert Sainitzer zeigt auf den schwarzen Schriftzug auf weißer Mauer, während er das Tor des Feuerwehr-Hauses zusperrt. „FF - Pommersdorf“ steht dort, aber nicht mehr lange: Die kleine Feuerwehr befindet sich gerade in Auflösung.

„Wir hatten am 29. die Wahl, – aber wir haben kein Kommando zusammengebracht“, erklärt FF-Mitglied Sainitzer. Christoph Gutkas hat sein Führungsamt zur Verfügung gestellt. Warum? „Weil die aktive Mitgliederzahl immer mehr gesunken ist und dadurch haben wir keine Feuerwehr mehr aufrecht erhalten können, weil keine Bereitschaft gegeben ist“, schildert der ehemalige Kommandant. Das Gesetz schreibe eine gewisse Anzahl an aktiven Mitgliedern vor, im Falle von Pommersdorf seien das zwölf.

„Die Feuerwehr war immer mein Herzblut, aber wenn es von der Anzahl her keinen Sinn macht, dann ist es ein bitterer Schritt, aber muss ihn setzen.“ Christoph Gutkas

Die 1884 gegründete Feuerwehr umfasst 20 Mitglieder: „Verdammt viele sind Reservisten“, sagt Sainitzer, der zu zählen beginnt: Sieben Männer gehören demnach zur richtig aktiven Kerngruppe. „Wir haben viele Reservisten, die über 65 Jahre alt sind“, bestätigt Gutkas. „Das Problem ist, dass viele Mitglieder nicht die Ausbildung für den Kommandanten haben. Das sind bei uns nur drei“, ergänzt Sainitzer.

Er hat selbst den Kurs nicht absolviert, um Kommandant werden zu können, immerhin ist er noch als Pfarrsekretär, Organist, Jugendkapelle-Stabführer, Trompeten-Spieler und Theater-Mitglied aktiv. „Heute ist die Ausbildung schon relativ zeitaufwendig. Du brauchst die Zeit, die Liebe und auch Geld, weil du vieles zurückstellen musst“, erklärt Gutkas.

Dazu komme, dass kaum jemand mehr die Verantwortung übernehmen wolle: „Wenn wirklich etwas passiert, muss der Kommandant als Person dafür grade stehen. Das ist, glaub ich, ein triftiger Grund, zu sagen: Ich tue mir das nicht an“, fügt Sainitzer hinzu. „Und man muss sagen: Das ist alles auf freiwilliger Basis.“ Die Frage stellte sich also in Pommersdorf: Was machen? Die Nachbarwehr Speisendorf wird die FF Pommersdorf eingliedern.

Neuer Feuerwehr kommt ins bereits bestehende Pfarrgebiet

Mostbach wäre noch infrage gekommen, Pommersdorf entschied sich dagegen: „Wir haben uns an das Pfarrgebiet angelehnt und haben das als das Sinnvollste gesehen“, erklärt Sainitzer, der in der letzten Periode FF-Verwalter war. Er ist im Jänner mit der Führung der Wehr beauftragt worden und kümmert sich nach einem Beschluss im Vorstand um die Auflösung. Sainitzer sieht durchaus Vorteile im Zusammenschluss.

Die Wehr in Speisendorf hat jüngere Mitglieder. „Ich bin der einzige Junge in Pommersdorf, obwohl ich auch nicht mehr der Jüngste bin, wenn man bedenkt, dass man mit 15 Jahren zur Feuerwehr geht“, sagt der 29-Jährige. „Ich glaube, dass das Übungswesen bereichert wird. Bei uns ist so richtig die Luft heraußen.“

Was bedeutet das aber für die Einsätze? „Wir werden eine Stützpunktfeuerwehr für schnelle Einsätze bleiben“, erklärt Gutkas. Das 2003 angekaufte Kleinlöschfahrzeug und die Ausrüstung bleiben vor Ort, die Ummeldung auf „FF Speisendorf“ ist schon erfolgt. Die Mitglieder sind ebenso schon Teil der nachbarschaftlichen Gruppe. Jetzt werden noch die Finanzen zusammengeführt. Ein Gemeinderatsbeschluss im Mai wird dann die Auflösung vollziehen.

Das bedeutet auch, dass die Pommersdorfer jedes Mal ausrücken, wenn der Alarm Speisendorf ereilt, – weil sie eine Einheit geworden sind. „Das ist natürlich ein Mehraufwand für uns alle: Wir haben zwar mehr Mitglieder, das ist positiv, aber wir haben auch ein größeres Einsatzgebiet abzudecken“, erklärt Sascha Fuchs, seit Februar FF-Kommandant in Speisendorf. Die Zahl der FF-Mitglieder in Speisendorf steigt auf 69.

Die Landflucht ist ein Problem für die Wehren

Warum ist Fuchs eigentlich Kommandant geworden? „Erstens, weil ich seit dem 15. Lebensjahr sehr gern Feuerwehr-Mitglied bin, und zweitens, weil niemand den Aufwand betreiben wollte. Bevor sich keiner findet und der soziale Aspekt verloren geht, habe ich mich dazu entschieden.“ Gutkas ist wegen der Umstände wehmütig: „Die Auflösung eines Vereines tut immer weh. Die Feuerwehr war immer mein Herzblut, aber wenn es von der Anzahl her keinen Sinn macht, dann ist es ein bitterer Schritt, aber muss ihn setzen.“

Er ist überzeugt: „Es werden sicherlich in etlichen Jahren viele Feuerwehren folgen.“ Das glaubt auch Fuchs: „Da bin ich mir sicher, weil einfach eine Landflucht da ist und die Jugend wegzieht“, führt der 32-Jährige aus. „Wenn ich von Montag bis Freitag einen Job in Wien hätte, würde ich das auch nicht machen. Ich glaube schon, dass alle Verein darunter leiden und dass es die Feuerwehren am härtesten trifft.“

Nicht die erste Feuerwehr-Zusammenlegung

Ein Novum ist eine derartige Zusammenlegung nicht: Die FF Zabernreith entschloss sich im Jänner, sich der FF Eibenstein anzuschließen. 2021 war’s das dann aber in der Stadtgemeinde Raabs, wie Bürgermeister Rudolf Mayer erzählt: Ansonsten haben alle 21 Feuerwehren ihr Kommando heuer gewählt.

Wird jetzt auf der Fassade des Pommersdorfer FF-Hauses Speisendorf stehen? Das ist für Sainitzer eher unwahrscheinlich: Das könne Verwirrung auslösen. „FF Gerätehaus“ ist ihm da schon sympathischer. Man wird sehen, die endgültige Entscheidung wird erst fallen.