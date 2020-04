Die Kontrolle über sein Kfz verlor der Mann in einer langen Rechtskurve. Nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw der 84-Jährigen geriet der Wagen des Alkoholisierten ins Schleudern und blieb letztlich unterhalb einer Böschung auf der linken Seite liegen.

Die beiden Lenker wurden in das Landesklinikum Horn eingeliefert. Dem 58-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Zudem wurde der Wiener der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.