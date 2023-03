Alt-Waidhofen: Überschlag mit Pkw forderte eine Verletzte

Die Lenkerin eines Hyundai i30 war auf der Landesstraße 59 von Hollenbach kommend in Richtung Altwaidhofen unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Bundesstraße kam sie mit ihrem Pkw rechts ins Straßenbankett, verriss das Fahrzeug nach links, querte die Fahrbahn und sprang über eine kleine Böschung. Dort schlug sie mit dem Frontbereich in das Erdreich ein und der Wagen überschlug sich längstseitig. Das Auto kam einige Meter weiter auf den Rädern zum Stillstand. Die Lenkerin war alleine im Fahrzeug unterwegs und wurde unbestimmten Grades verletzt. Das ebenfalls alarmierte Rote Kreuz versorgte die Verletzte und brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Landesklinikum.

Die örtlich zuständige Feuerwehr Altwaidhofen führte nach dem Eintreffen die Erstmaßnahmen und Absicherungsarbeiten durch. Anschließend wurde das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Waidhofen zur Unterstützung angefordert. Der stark beschädigte Hyundai wurde mittels Seilwinde auf den Wechselladeaufbau-Bergung gezogen und von der Unfallstelle abtransportiert. Während der Bergungsarbeiten war die Landesstraße im Bereich der Unfallstelle nur einseitig befahrbar.

Kurz vor 11 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Mitglieder wieder einrücken. Im Einsatz waren die Feuerwehr Altwaidhofen, die Feuerwehr Waidhofen mit Hilfeleistungsfahrzeug, Wechselladefahrzeug und sechs Mitgliedern, das Rote Kreuz Waidhofen mit einem Rettungstransportwagen und die Polizei Waidhofen mit einem Fahrzeug.

