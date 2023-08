Außergewöhnliche Ideen in der Kunstfabrik Groß-Siegharts

Der Betreiber der Kunstfabrik, Günther Gross, lud am 19. August zur Vernissage. Vorgestellt wurden die Künstler Michael Wegerer und Petra Jovanovska.

Einführende Worte sprach die Kuratorin der Galerien Thayaland, Dominique Gromes. Sie vermittelte Eindrücke über das Schaffen der tschechischen Künstlerin Petra Jovanovska, die an der Kunstuniversität in Skopje in Nordmazedonien Graphik studierte.

Ein Kreis - ohne Anfang, ohne Ende

Schon früh begann sie mit dem Kreis zu experimentieren. „Ich liebe den Kreis“ so lautet der Ausstellungstitel. Der Kreis als Form hat keinen Anfang und kein Ende, keine Ecken und keine Seiten. Er steht für Bewegung, für Zeitabläufe, für wiederkehrende Zyklen. Die Künstlerin nähert sich dem Kreis in verschiedenen Techniken an: als Zeichnung, als Linolschnitt, als Collage und Fotografie. Für die Ausstellung sind Serien in Form der Relief-Technik, als Acryl-Malerei und Monotypie entstanden. Außerdem zu sehen im Projektraum sind erstmals digitale Arbeiten, die auf der Basis von Fotografien und deren Bearbeitung beruhen. So bietet der Kreis unendliche Möglichkeiten des Gestaltens und des Ausdrucks.

Im Anschluss begrüßte Bürgermeister Ulrich Achleitner , begleitet von Stadträtin Maria Pasqualli, die Gäste und Kurator Hartwig Knack informierte über die Werke des Künstlers Michael Wegerer. „Großstadtgrün“ nennt sich der Titel seiner Ausstellung.

Viele Varianten der Wahrnehmung

Der aus Wiener Neustadt stammende Künstler studierte an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, und am National College of Art London. Seit 2017 betreibt Wegerer eine eigene Siebdruckwerkstadt in Liesing. Michael Wegerers Kunstwerke – Zeichnungen, Grafiken, Malereien und Objekte - erzeugen einen optisch erkennbaren Rhythmus, der sich mit Qualität, Funktion und Beschaffenheit von Architektur beschäftigt. Der Künstler liefert vielfältige Anreize.

Mit variantenreichen Techniken und Installationen schärft er den Blick, um uns ungewohnten Seherfahrungen auszusetzen. Wegerer arbeitet mit Siebdruck-Techniken, die er mit großflächigen Raum-Installationen präsentiert. Er beschäftigt sich dabei mit kulturhistorisch gewachsenen Wahrnehmungs-Phänomenen, mit dem Spannungsfeld aus Farbe und Form. Für die Ausstellung entwickelte der Künstler ein umfassendes Raumkonzept zur Präsentation seiner Arbeiten, die sich mit erweiterten Konzepten der Malerei, unter Einbeziehung von skulpturalen Elementen, druckgrafischen Prozessen und raumgreifenden Wandmaterialien beschäftigen. Beim Betrachten des Kunstwerks kann es gelingen, den eigenen Standpunkt zu verändern und das Werk immer wieder neu zu erleben.

Die beiden Ausstellungen sind bis Donnerstag, 24. September, zu sehen. Die Öffnungszeiten der Kunstfabrik sind von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 13 bis18 Uhr.