Bruno Gironcoli: Hintergründige Metaphern in Skulpturen verpackt

Roman Grabner, Kurator des Universalmuseums Joanneum in Graz, charakterisierte Bruno Gironcoli in seiner Eröffnungsrede bei der Vernissage am vergangenen Samstag als Künstler, der zu seiner Zeit oft unverstanden war, im Lauf der Jahre immer wichtiger und aktueller wurde und heute als Visionär gilt.

Von 1977 bis 2004 leitete Gironcoli die Meisterschule für Bildhauerei der Akademie der bildenden Künste in Wien. Die Witwe Bruno Gironcolis, Christine Gironcoli, und seine Tochter Ina Marek waren bei der Eröffnung zugegen.

Im Lindenhof werden nicht die monumentalen Plastiken Gironcolis gezeigt, sondern kleinere, im Aluminiumguss-Vefahren hergestellte Objekte, in deren Symbolik sich das Natürliche mit dem Künstlichen, das Menschliche mit dem Animalischen, das Lebendige mit der Technik verbindet. Die hintergründigen Metaphern lassen sich keineswegs eindeutig entziffern: eine Weintraube unter einem Brems- (oder Gas?-) Pedal, zwei Köpfe von Babys, die gemeinsam am Symbol des Friedens saugen, Getreideähren, die sich wie Schlangen winden, ein Embryo, auf einem Kranz aus Edelweiß liegend.

In Gironcolis ebenfalls ausgestellten Arbeiten auf Papier – Zeichnungen, Malereien und Collagen – fügen sich Tiere, Fantasiewesen, Alltagsgegenstände zu surrealen Mosaiken zusammen.

Frenzi Rigling: Unlesbare Worte und Collagen aus Stoffresten

Frenzi Rigling (links) zeigt eine Auswahl ihrer Arbeiten im Lindenhof, an der Wand ist das Wort „sagen“ angebracht. Dominique Gromes von den Galerien Thayaland (rechts) stellte die Künstlerin und ihre Werke vor. Foto: Monika Freisel

Die Ausstellung von Werken der 1958 in der Schweiz geborenen, in Niederösterreich und Wien lebenden Künstlerin Frenzi Rigling ist im Raum für Kunst zu sehen. Die einführenden Worte zur Vernissage sprach Dominique Gromes, Kuratorin der Galerien Thayaland. An den Wänden sind unlesbare Worte angebracht, von denen Rigling in schwarzer Farbe nur die Räume zwischen den Buchstaben festgehalten hat, manche Worte schrieb sie mit Kreide an die weiße Wand, andere sind bloß schemenhaft durch dünne Stoffe sichtbar. Rigling will uns anregen, darüber zu reflektieren, was wir „sagen“, was wir „sehen“, was wir „denken“. Sie zeigt zudem Collagen aus Stoffresten, die ihre Mutter, die Schneiderin war, im Lauf ihres Lebens gesammelt hat, Bilder auf blauem Textil mit weißen Nähten, mit von der Rückseite durchscheinenden Motiven, mit zu Symbolen geschlungenen Stoffstreifen, auch einen fünfteiligen weißen Paravent mit rätselhaften, mystischen Elementen in roter Farbe.

Die beiden Ausstellungen im Lindenhof sind bis 3. September, immer von Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr zu sehen.