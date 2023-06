„Crossover“: Abstraktes und Gegenständliches im Stadthotel Waidhofen

Die beiden Künstler gehören dem „artproject-X“ an, einem Projekt von acht Salzburger Künstlern mit dem Ziel, Kunst einem breiten Publikum zugänglich zu machen. „Darum gehen wir nicht in Galerien, sondern in Gemeindeämter und Hotels. Wir wollen leistbare Kunst in die Öffentlichkeit bringen, und das gelingt am besten, wenn die Kunst dort zu sehen ist, wo die Leute in ihrem Alltag sowieso vorbeikommen“, erklärte Fred Smolik bei der Vernissage am Freitagabend.

Der Journalist und TV-Moderator malt Motive aus der Natur, vorzugsweise abstrakt in Acryltechnik, aber manchmal auch mit einem Hang zum Gegenständlichen“, wie Smolik selbst anmerkte. Sein Ausstellungspartner Roman Pertiller ist Berufsfischer in Mattsee und kam „wie die Jungfrau zum Kind“, was die Malerei betrifft. Er beschäftigt sich seit 1995 mit der Kunstmalerei in verschiedenen Techniken. Erste Schritte machte er beim Künstler Harald Zanotti. Motive in Verbindung mit Wasser finden in seinen Werken besonders hohen Stellenwert, realistisch bis abstrakt umgesetzt. „Er ist bei der Ausstellung mein Gegenpart, ich bin abstrakt unterwegs, Roman eher gegenständlich“, sagt Fred Smolik.

Ein Teil der Werke ist im Hotelfoyer zu sehen, der Großteil hängt am Gang im ersten Stock. „An diesen Anblick könnte man sich durchaus gewöhnen“, meinte Jürgen Schuster, Geschäftsführer der „Waldviertel Hotels“, zu denen das Waidhofner Stadthotel gehört. Bis 17. Juli können die Kunstwerke im Stadthotel noch bewundert werden.