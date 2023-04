Fotolaborclub Groß-Siegharts: Eröffnung der Frühjahrsausstellung

Der Fotolaborclub Groß-Siegharts lud am 21. April zur Vernissage ihrer Frühjahrsausstellung mit dem Titel „Randerscheinungen“ in die Fotogalerie im Schloss Groß-Siegharts. Der Rand als Ende, Anfang oder Übergang. Die Fotografen haben sich mit dem Thema eingehend beschäftigt und führen dem Betrachter ihre unterschiedlichen Zugänge und Sichtweisen eindrücklich vor Augen.

Gernot Blieberger erklärt, wie es zu dem Thema kam: „Das Viertelfestival, das 2023 im Waldviertel angesiedelt ist, hat uns darauf gebracht.“ Er selbst hat sich mit Blatträndern beschäftigt. „Gerade durch mein Lieblingsgenre, der Makrofotografie, haben sich Blätter angeboten. Die Ränder des herbstlich gefärbten Laubes symbolisieren den Übergang vom Leben des Frühlings und Sommers in den Tod des Winters“, hält Blieberger fest.

Elke Pfeifer ist etwa seit einem Jahr Mitglied des Fotolaborclubs. Sie hat sich mit Randerscheinungen im Haushalt, speziell mit Geschirrrändern oder Schmutzrändern beschäftigt. Kurze, heitere Texte erzählen eine Kurzgeschichte zu jedem Bild. „Ich war anfangs sehr unsicher, ob ich mich darüber trauen sollte. Aber Hedi Hochmuth, die mich auch zum Club gebracht hat, hat mir Mut zugesprochen“, erzählt Pfeifer. „Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema konnte ich meine beiden Lieblingstätigkeiten, Fotografieren und Schreiben, optimal vereinen.“

Reinhart Hurt widmete Island eine Serie von Schwarzweißfotos. Island am Rand Europas, wo die nordamerikanische und eurasische Platte zusammenstoßen. Michaela Zlabinger setzte markante Randerscheinungen mit Treppenansichten und einer zarten Mondsichel, Leonie Noe-Nordberg ließ sich von einer Reise an die Cote d’Azur inspirieren. Katzenohren hinter einem Blumentrog und Ränder in der Landschaft wurden von Celine Bigl festgehalten, Oscar Reynolds bringt mit einem blauen Regenschirm Farbe in einen trüben Alltag. Elisa Plobner-Trisko definierte mit außergewöhnlichen Perspektiven ihre Randerscheinungen, Christian Bigl warf Randblicke auf seine Motive.

Zu sehen ist die Ausstellung bis August. Das nächste Projekt des Fotolaborclubs Groß-Sieghart startet am 2. Juni mit „Transparente Groß-Siegharts“ entlang des Radweges im Ortsgebiet. Bei Interesse an einem Galeriebesuch: Die Kontaktdaten finden Sie auf der Website: www.fotolaborclub-gross-siegharts.at.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.