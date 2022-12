Gegenpol zum Adventmarkt in Thaya

Werbung

Als eine Alternative zum konventionellen, aufs Geldverdienen ausgerichteten Weihnachtsmarkt sieht der 19-jährige, aus Schönfeld an der Wild stammende Künstler Florian „Balzo“ Balcarek seine Ausstellung „winter-wunderland“ in der unteren Etage des Hauke-Gitarrenmuseums in Thaya.

Statt sanften, vorweihnachtlichen Klängen hörte man eine aus den Toilettenkabinen kommende monotone Melodie, statt leuchtender Lichterketten flackerte verschiedenfärbiges Licht, und anstelle der christlich inspirierten Weihnachtsmotive entdeckte man klare satanistische Elemente. Besinnlich im adventlichen Sinne ist bei Balcareks „Idealvorstellung“ von einem Adventmarkt, wie er die Ausstellung selber beschreibt, nichts.

Lässt man sich auf Balcareks Kunst ein, liefert sie genug Stoff zum Nachdenken. „Meine Themen sind auf jeden Fall politisch, ich bewege mich zwischen Speed- und Ölmalerei, verbunden mit Anti-Kunst. Ich versuche, Gefühle, die ich empfinde, als Code zu verpacken, den man nur versteht, wenn man sich mit mir beschäftigt““, sagt Balcarek.

Seine künstlerische Ader wurde von seinem ehemaligen Kunstlehrer in der Schule entdeckt: „Er erkannte, dass ich die ‚Fadigkeit‘, die ich in der Schule hatte, in unheimlich viel kreative Energie umsetzen kann.“ Seine erste Solo-Ausstellung bestritt Balcarek in Wien, Thaya ist seine zweite Solo-Ausstellung. Sie ist bis 21. Dezember montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr zu sehen.

