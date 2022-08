Große Vielfalt der Kunst in Groß Siegharts präsentiert

Werbung

Sechs Künstler aus Österreich und Tschechien waren als Artists in Residence zu gemeinsamen Arbeitswochen Gäste in der Kunstfabrik. In der Vernissage am 20. August präsentierten sie ihre dabei entstandenen Werke.

Ona B. stellt in fast allen ihrer dort gezeigten Bilder ein kreisförmiges Objekt in den Mittelpunkt, umgeben von Mustern und Rastern, für die sie zum Teil alte Malerwalzen verwendete. Blickfang ist ein großformatiges Gemälde aus Stoff mit ornamental angeordneten Kreisen, Bändern und bunten Farbflächen. Im Garten sind ihre farbintensiven „mysterious objects“ zu sehen.

Der in Prag geborene, 1980 nach Wien emigrierte Land-Art-Künstler Abbé Libansky zeigt abgefallene Baumrinden mit vom Borkenkäfer geschaffenen feinen Zeichnungen und Mustern, gerahmt in Ringen aus Stammholz.

Die Fotografin und bildende Künstlerin Christiane Spatt verbirgt in ihren Selbstportraits ihr Gesicht hinter einer Sonnenblume, unter Vogelbeeren oder einem Stück Kunstpelz. Ihre in abwechslungsreichen Farben geschaffenen Malarbeiten spielen mit kleinen Abweichungen der Geometrie.

Die Bilder von Julie Machallová, die Mosaik und Wandmalerei in Sevilla studierte, zeigen Gebäude im minimalistischen Stil, klare Architektur, nur vereinzelt Menschen. Natur und vom Menschen Geschaffenes bilden eine Einheit.

Marie Butula Cichá, Absolventin der Fakultät der schönen Künste, verpasst ihren Affenportraits menschliche Züge, malt verstörende Bilder von verwüsteten Landschaften mit irritierenden, nach-menschlichen Gestalten.

Arbeitende Künstler mit Kamera festgehalten

Der Kameramann und Industriefilmer Peter Gold schuf ein Video von der Entstehung aller Werke der teilnehmenden Künstler.

Christine Gironcoli-Melichars Bilder sind in den Galerieräumen der Kunstfabrik ausgestellt, auf dem Bild die Künstlerin mit ihrem großformatigem Werk „Juvenance“ („Jugend“). Foto: Monika Freisel

In den Galerieräumen sind Arbeiten von Christine Gironcoli-Melichar ausgestellt. Die 1941 geborene, in Wien lebende Künstlerin absolvierte das Studium der Malerei an der Akademie für angewandte Kunst. Nach der Geburt ihrer Tochter arbeitete sie an der Restaurierung alter Ölgemälde. Seit 1995 widmet sie sich wieder ganz der Malerei. Sie malt ausschließlich auf Dublierungsleinwänden, die auf die Rückseite alter Gemälde zu deren Verstärkung angebracht waren, bringt gebrauchte Malertücher, Teile von Jutesäcken in ihre Werke ein. Zwei Stoffpuppen, die ihre Großmutter in der Nachkriegszeit händisch für sie angefertigt hatte, sind auf der großformatigen Assemblage „Juvenance“ (= „Jugend“) aufgesteckt. Ein doppeltes, hölzernes Ochsenjoch fixierte sie auf einer großen Leinwand, auf der das Gesicht einer Frau mit Trachtenhut durchschimmert, ein Nachklang aus vergangener Zeit. Braune, graue, erdige Farben dominieren beinahe sämtliche Bilder der großartigen Künstlerin, in nur wenigen leuchten auch Farben auf.

