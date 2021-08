In der von Silvie Aigner kuratierten Ausstellung „Black & White“ sind Werke der zeitgenössischen Künstler Titanilla Eisenhart, Armin Göhringer, Julia Haugeneder, Birgit Knoechl, Thomas Reinhold, Rudi Stanzel, Toni Stegmayer, Gisela Stiegler und Walter Weer zu sehen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie in ihren Skulpturen, Objekten und Leinwandbildern ohne Farbe auskommen und nur mit Weiß und Schwarz in verschiedenen Schattierungen arbeiten.

Durch diese farbreduzierte Arbeitsweise wird das Augenmerk viel stärker auf Formen und Strukturen gelegt, die Ablenkung durch bunte Farben fällt weg.

Eine Stock höher, im „Raum für Kunst, geht es thematisch ähnlich weiter. Der gebürtiger Grazer und ehemalige ORF-Programmchef Wolfgang Lorenz zeigt in seiner Ausstellung nicht nur eigene Werke, sondern auch eine Auswahl an Werken seiner Freunde.

„Als Galerieleiter Franz Part mich vor zwei Jahren eingeladen hat, sagte ich, es wäre ausgesprochen langweilig, wenn ich nur 60 Bilder von mir aufhängen würde. Daher hatte ich die Idee, aus meiner Sammlung passende Werke befreundeter Künstler zu integrieren“, erklärte Wolfgang Lorenz bei der Vernissage.

Dystopische Stimmung mit politischer Aussage

Er geht in seinen mitunter dystopisch anmutenden Bildern auch auf heikle politische Themen wie den Umgang mit Flüchtlingen ein. Besonders bedrückend wirkt die Stimmung in einem abgedunkelten Raum, in dem eine in einem bernsteinfarbigen Quader eingeschlossene Skulptur das zentrale Objekt bildet, nebst Bildern in Schwarz- und Grautönen und einem Korb voller Kultgegenstände aus Afrika. Beide Ausstellungen im Lindenhof sind bis 12. September zu sehen.