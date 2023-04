Kunstfabrik Groß-Siegharts: Ausstellungssaison startet am Samstag

In der Galerie werden Malereien, Zeichnungen und Fotos gezeigt, von abstrakten Bildern bis zur naturgetreuen Darstellung von Landschaften mit Tusche. Friedrich Gralls Arbeiten bilden Beobachtungen von kleinen Details und Lichtstimmungen ab, einigen Motiven näherte er sich in Serien an. Neben feinen Schraffuren und reduzierten oder kargen Szenerien finden sich auch schnelle Pinselstriche und ein humorvoller, beschwingter Stil in Bildern und Bildtiteln. Interessante Zufälle spielen mitunter eine große Rolle.

Gralls Begeisterung galt neben Landschaften mit schroffen Details, natürlichen Mustern auf Oberflächen, Steinen, Holz, Schneeresten auf Feldern, aber auch Architektur und Design, expressionistischen Malern, zeitgenössischen Installationen und barocker Helldunkelmalerei. Stets zurückhaltend auf seine eigenen Arbeiten bezogen, erzählte er wenig über seine Kunst und stellte häufiger Studierenden- und Schülerarbeiten aus. Diese Ausstellung zeigt ein Lebenswerk mit verschiedenen Phasen, Techniken und Bildformaten.

Der Projektraum ist Gertraud Köck gewidmet, die zu ihren Werken sagt: „Meine Arbeiten beschäftigen sich mit der Wahrnehmung von Räumlichkeit und deren Strukturen als auch Materialität. Mittels transformativer Prozesse nähere ich mich Fragen der Funktion, Anordnung, Ambivalenz und innewohnenden Hierarchien, welche in Bildern, Siebdrucken und Objekten ihre Umsetzung finden.“

