Kunstwerke aus Papier und Kreidezeichnungen im Lindenhof

Odeur nennt der in der Schweiz geborene, in Wien lebende Künstler Heiri Häflinger diese beiden aus Papiermaché, Textilglasgitter und Transparentlack gearbeiteten Objekte. Während der zwei Jahre dauernden Renovierungsarbeiten an seinem Haus in Unterretzbach im Weinviertel schuf Peter Hauenschild eine Vielzahl von Zeichnungen mit schwarzer Kreide im A4-Format. Renate Krammer schuf die gerahmten Objekte aus gerissenem Maulbeerpapier. Das in Mischtechnik als Collage aus Papier auf Polystrol angefertigte Werk des Künstlers Karl Kriebel ist ohne Titel. Christoph Luger vor seinem mit Leimfarbe auf Papier/Collage geschaffenen Bild ohne Titel, das in der Galerie Lindenhof zu sehen ist. Im Lindenhof: Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Albertina in Wien und Stella Rollig, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des Belvedere in Wien.

