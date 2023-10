Vernissage Malerei trifft auf Skulptur in Waidhofen/Thaya

Dalia Blauensteiner vor einem ihrer farbenprächtigen Bilder. Foto: Edith Hofmann

E ine Symbiose zwischen Malerei und Bildhauerei wird aktuell in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen/Thaya präsentiert. Zwei Künstler stellen seit 6. Oktober ihre Arbeiten in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen aus.