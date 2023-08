Markus Krön: Sehgewohnheiten hinterfragen

„Zwischenbilanz – 40 Jahre auf dem Weg zum guten Bild“ lautet der Titel der Ausstellung von Markus Krön, die am vergangenen Freitag in der Kunst.Galerie.Waldviertel eröffnet wurde.

Zu sehen sind Kröns erste malerische Gehversuche im Alter von 13 Jahren, teils noch geprägt von Ungeschick und vielleicht auch noch etwas peinlich, bis hin zu aktuellen Werken, welche dem Ziel der Meisterhaftigkeit schon näher kommen.

Es handelt sich also um eine in mehrerlei Hinsicht ungewöhnliche Retrospektive. Zum einen, weil ein Alter knapp über 50 normalerweise etwas früh für eine derartige Rückschau ist, zum anderen, weil Markus Krön sich nicht scheut, auch „Jugendsünden“ zur Schau zu stellen, wo man doch sonst eher einen Querschnitt der besten und bedeutendsten Werke erwarten würde.

In gewissem Sinne ist diese Herangehensweise aber konsequent zu Kröns Zugang zur Malerei. Er malt nicht einfach nur Landschaften, sondern berücksichtig dabei immer auch Artefakte, die der Mensch darin hinterlässt. Krön zeigt Orte, die man gemeinhin nicht als schön bezeichnen würde – etwa die Zufahrt zu einem Lagerhaus neben einer Lärmschutzwand, und will damit die Sehgewohnheiten hinterfragen. Er benennt in seiner Vorstellung die Dinge, die er sieht, und verarbeitet sie zu einer Erzählung.

Einmal arbeitet Krön mit Fotos als Vorlage, während andere Werke rein seiner Imagination entspringen. Man darf sich dabei aber von der bisweilen fotoartig anmutenden Darstellung nicht in die Irre führen lassen: Nicht alles, was er detailreich malt, gibt es auch so in der Realtität. Markus Krön spielt auch mit dem vermeintlichen Realitätsanspruch, den er durch eine detallierte Ortsbeschreibung im Werknamen suggeriert – beim näheren Betrachten stellt man jedoch fest, dass das gleiche Haus zwei Mal nebeneinandersteht und es die beschriebene Siedlung so gar nicht gibt.

Reine Phantasie – auf diesem Bild ist ein Haus doppelt zu sehen. Foto: Markus Krön

Markus Krön malt vorzugsweise in Öl, oft in für Landschaftsmaler unüblichen quadratischen Formaten. Eine besondere Faszination übt das Wasser auf ihn aus. Als begeisterter Paddler hat er eine Serie mit mehr als 100 Arbeiten zum Thema Wasser gemalt.

Die Ausstellung ist bis 27. August, jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr zu sehen.