Gleich zwei Ausstellungen wurden am vergangenen Samstag im Lindenhof im Rahmen eines „Soft Openings“ eröffnet.

„Soft Opening“, das bedeutet eine Art „Eröffnungsnachmittag“ in Anwesenheit der Künstler, die auch in kleinen Gruppen durch die Galerie führen, aber ohne begleitendes Rahmenprogramm wie bei einer Vernissage – ein Modell, dass den derzeit noch geltenden Corona-Regeln geschuldet ist.

Der Kontrast zwischen dem vergleichbar jungen fotografischen Oevre von Sabine Groschup und dem in bald 40 Jahren auf über 70.000 Kleinbildnegative angewachsenen Werk von Paul Albert Leitner ist das Thema einer von Georg Weckwerth geschaffenen Wanderausstellung, die nun in der Galerie Lindenhof Station macht.

Unterschiedliche Zugänge zu Selbstportraits

Beide Fotokünstler inszenieren sich in Selbstportraits, aber auf höchst unterschiedliche Weise. Leitner setzt in seinen Bildern auf Stativ, Selbstauslöser und einen hellen „Foto-Anzug“ aus 100 Prozent Polyester, den er sich einst von einem indischen Schneider in Thailand anfertigen ließ.

Er bringt seine Lust zur Extrovertiertheit in entsprechenden Posen zum Ausdruck und kombiniert diese gerne mit originellen Fundstücken oder anderen surrealen Elementen. Er fotografiert ausschließlich analog mit einer alten Kleinbildkamera.

Sabine Groschup greift zur Digitalkamera und bringt in ihren Werken einen ausgeprägten Hang zur Introspektion und Selbstbewusstheit zum Ausdruck. Sie setzt oft auf Inszenierungen mit ihrem eigenen Spiegelbild auf verschiedenen reflektierenden Oberflächen vom Badezimmerspiegel bis zum Auto-Seitenspiegel.

Mischwesen aus Mensch und Pflanze

Eigenwilligen Körperdarstellungen ohne Rücksicht auf ästhetische Konzepte hat sich Josef Kern schon früh verschrieben. Im Raum für Kunst im Lindenhof zeigt er Menschenbilder, die den Betrachter gefangen nehmen und nie in ihrer Wirklichkeit und Sinnlichkeit unberührt lassen – wie Kunstkritikerin Johanna Hofleitner feststellt.

Kern kombiniert in seinen Werken auch Figurelemente von Pflanzen und Menschen, woraus sich fantastisch anmutende Mischwesen zwischen Mensch und Blume ergeben.

Gipsartige Gestalten aus Holz

Zu sehen sind in Raabs auch Schnitzereien seltsam anmutender Gestalten, die auf den ersten Blick wie Werke aus Gips aussehen, in Wahrheit aber aus Holz bestehen.

Beide Ausstellungen sind bis 1. August, jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr zu sehen.