Robert Vratislav Badura: Sonderausstellung im Stadtmuseum Waidhofen

Dem 1925 in Počenice (Potschenitz) in Mähren geborenen Maler Robert Vratislav Badura ist die am vergangenen Freitag eröffnete Sonderausstellung im Stadtmuseum Waidhofen gewidmet.

Robert Badura absolvierte das Gymnasium in Kroměříž (Kremsier) und begann ein Theologiestudium in Olmütz. Nach der Machtübernahme der Tschechoslowakei durch die Kommunisten im Jahr 1948 flüchtete er nach Österreich, wo er im Stift Wilhering in Oberösterreich Aufnahme fand. In den 1950er-Jahren nahm er an der „Schule des Sehens“ von Oskar Kokoschka teil und begann 1958 sein Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien in der Meisterklasse von Josef Dobrosky. Er schloss sein Studium als graduierter akademischer Maler ab. Von 1963 bis zu seiner Pensionierung 1983 unterrichtete er im Gymnasium Waidhofen als Professor für Kunst- und Werkerziehung, zudem lehrte er Tschechisch an der Handelsakademie Waidhofen. Robert Badura starb 1984 nach schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren.

Einfluss von Rudolf Szyskowitz erkennbar

In der Einführungsrede erzählte der Künstler und Kurator Franz Part über Leben und Wirken seines Freundes Robert Badura, der seine Arbeiten immer im Hintergrund hielt. Einer von Baduras Lehrer war der Maler und Grafiker Rudolf Szyszkowitz, sein Einfluss ist in manchen künstlerischen Arbeiten Baduras nachvollziehbar. Baduras Gemälde, Zeichnungen, Holzschnitte sind in formaler, farblicher und kompositioneller Reduktion geschaffen, die endgültigen Formen in seinen Graphiken erzielte er durch Zeichnen von Strichbündeln und dichten Schraffuren. Eine Monotypie, einen Stier darstellend, ist ebenfalls ausgestellt – ein Unikat, das der Künstler auf eine Glasplatte gemalt und, solange die Farbe noch feucht war, ein einziges Mal auf Papier gedruckt hatte.

Bei der Ausstellungseröffnung am vergangenen Freitag war auch die Witwe des Künstlers, Elfriede Badura-Scheidl, zugegen, die 1971 die Ballettschule in Waidhofen gegründet hat. Ihre Nachfolgerin Sabina Kühtreiber hatte mit den Solistinnen Magdalena Panagl, Marlies Kases und Victoria Märkl der Ballettgruppe „Petite Pointe“ drei wunderbare Spitzentänze einstudiert, deren Vorführung großen Beifall fand.

Die Werke Robert Baduras sind noch bis 29. Oktober im Stadtmuseum Waidhofen zu sehen.