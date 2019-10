WAIDHOFEN Ihr Studium bei Anton Lehmden an der Akademie der Bildenden Künste verbindet die Künstlerin und Leiterin der Waidhofner Galerie, Judith Exel, mit dem Maler, Bildhauer und Gitarrenbauer Savio Verra.

Der gebürtige Osttiroler, der seit 1996 in Gars am Kamp sein Atelier hat, und Exel saßen im gleichen Arbeitsraum, und inspirierten sich gegenseitig. Nach dem Studium verloren sie sich aus den Augen - bis jetzt: Am 9. November eröffnen die beiden eine gemeinsame Ausstellung in der Galerie am Hauptplatz.

Savio Verra malt vor allem Landschaften, aber auch die Aktmalerie spielt bei ihm eine große Rolle. „Was mich auch sehr beschäftigt, sind Bronze- und Holzskulpturen. Ich mache gerne abstrakte Formenspielereien“, sagt Savio Verra im Gespräch mit der NÖN. Jede Figur ist ein Unikat. Seit 2014 widmet er sich auch intensiv dem Gitarrenbau.

Judith Exel beschäftigen seit jeher Strukturen und Formen, die Knochen und Skeletten ähneln. „Daraus ergibt sich meine Vorliebe für anatomische Stillleben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Landschaftsmalerei“, erzählt Exel. Bei ihren keramischen Figuren überwiegen Por-traits und mythologische Figuren.

Bei der Vernissage wird es erstmals Musikbegleitung geben – ein Experiment, da man die Akustik der Galerie noch nicht kennt. Dieter Libuda, Volker Kagerer und Peter Huber werden musizieren.