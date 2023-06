Wilde Bilder mit Raum für Interpretation: Vernissage in Waidhofen/Th.

„Das ist die wildeste Ausstellung, die wir je hatten“, mit diesen Worten begrüßte Antonia Daniela du Plessis Lombard die Besucher am vergangenen Freitag in der Kunst.Galerie Waldviertel in Waidhofen/Thaya und verwies damit auf die Arbeiten des 20-jährigen Florian Balcarek.

Worauf sich Florian Balcarek nicht einlässt ist „Schönmalerei“. „Warum sollte ich schön malen, das kann doch heute jeder Computer“, gibt er sich selbstsicher und dankt seinem Lehrer Johann Neumeister, der ihm die vielen Facetten der Kunst gezeigt hat. „Kunst ist mehr als malen“, lautet sein Motto. Mit der Kunst von Balcarek konfrontiert hat man zwei Wahlmöglilchkeiten: Man betrachtet sie oberflächlich und geht zum nächsten Bild, oder man nimmt sich die Zeit, die Gedanken, Beweggründe und Konflikte zu ergründen, die den jungen Künstler zum Malen bewogen haben. Es steckt viel Potenzial in den Bildern, auch viele Interpretationsmöglichkeiten. Die Kunst variiert, ebenso wie die Größe seiner Bilder, die von kleinen Leinwänden im Format 30x40 cm bis zu 150x250 cm reichen. Eines ist auf jeden Fall gewiss, diesem jungen Mann der so genannten „last generation“ reicht es nicht aus, sich auf Straßen zu kleben. Er möchte etwas bewirken, möchte wachrütteln, die Augen öffnen und etwas zum Positiven verändern.

Der in Schönfeld an der Wild geborene Künstler maturierte 2021 am Gymnasium Waidhofen. Bereits mit 14 Jahren malte er seine ersten Werke, die mit Kreativität und Technik überzeugen. Nach einigen misslungenen Versuchen bekommt er mit 16 Jahren erste Anerkennung anderer Kunstschaffender. Neben einer Privatausstellung in Schönfeld nahm er auch an der Kunstmesse in Wien teil und kann bereits auf mehrere Gruppen- und Einzelausstellungen verweisen. Ein Wirtschaftsstudium konnte ihn nicht binden, derzeit studiert er Philosophie, seine Ziel ist jedoch ein Diplomstudium der Malerei in Düsseldorf. Daneben versucht Florian Balcarek sich unter dem Namen „Balzo“ ein zweites Standbein mit Bekleidungsdruck aufzubauen.

Die Förderung des Künstlernachwuchses ist Florian Balcarek ein Anliegen. So ermöglichte er Barbara Schleritzko (Schülerin der Handelsakademie Waidhofen) und Tobias Erla und Nils Berger (beide Gymnasium Waidhofen) jeweils eines ihrer Bilder seiner Ausstellung beizufügen. Vom 17. bis 23. Juli ist Balcarek mit „Moderne W4“, einem Kunstprojekt, das er gemeinsam mit Paul und Joachim Kainz organisiert, in der Galerie zu Gast. Täglich von 15 bis 18 Uhr können Interessierte die Künstler besuchen.

Barbara Schleritzko mit ihrem detailgetreuen Bildnis eines Soldaten. Foto: Edith Hofmann

Die Ausstellung „Warum nach Paris? Das Schöne liegt so nah“ ist bis 16. Juli zu sehen. Öffnungszeiten der Kunst.Galerie.Waldviertel sind von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr.