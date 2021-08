Bekanntlich heißt es ja: „Ein Pferd ist ein Spiegel unserer Seele.“ Reitern dürfte die besondere Verbindung mit den Tieren wohlbekannt sein. Aber auch ganz ohne Reitkenntnisse kann man sich in Blumau auf ein besonderes Kennenlernen mit den Pferden einlassen. Hier ist seit dem September des Vorjahres Veronika Gerics mit ihrer „Horse Class“ aktiv. Auf ihrem Reitplatz veranstaltet die Tirolerin sogenanntes „pferdegestütztes Coaching“, auch Mentaltraining genannt.

Wie das genau aussieht? Kleine Gruppen bis zu sechs Personen werden vor Aufgaben, wie beispielsweise simples Führen des Pferdes, gestellt. Der gewünschte Effekt: Vertrauen aufbauen oder auch das Team stärken. Im Fokus stehen dabei Firmen und Führungskräfte. „Es ist superschwer zu erklären. Man muss es eigentlich selber erleben“, schildert Veronika Gerics.

Wie motiviere ich? Wie arbeite ich mit anderen zusammen? Wie strahle ich Selbstbewusstsein aus? Das alles sind die Fragen, auf die das Training mit dem Pferd die Antwort geben soll. „Ich bin selbst eher zufällig über das Mentaltraining gestolpert und war sofort fasziniert“, erzählt die Tirolerin. „Man lernt dabei enorm viel über sich selbst. Schon wenn man auf das Pferd zugeht, merkt das Tier, ob du nervös bist. Es durchschaut dich sofort.“

Wer weicht zuerst zurück?

Mit solchen Situationen umzugehen, darin liegt der Kern des „pferdegestützten Coachings“. Auch Angst sei dabei ein großes Thema. Was macht man beispielsweise, wenn ein imposantes Pferd auf einen zukommt? „Weichst du zurück, weiß das Tier sofort, wer der Chef ist. Beim Training lernt man dann, wie man das Pferd dazu bringt, vor dir zurückzuweichen“, erzählt die Pferdetrainerin. Diese Erfolgserlebnisse würden enorme Motivation für den Alltag bringen.

Stichwort Motivation: Wie reagiert man, wenn das Pferd nicht auf die Rufe reagiert oder sich gar umdreht und geht? „Allein aus der ersten Reaktion eines Menschen auf so eine Situation kann man unheimlich viel herauslesen. Hat die Person damit gerechnet? Passiert so etwas öfter?“, erläutert Gerics.

Natürlich veranstaltet die 31-Jährige auf ihrem Reithof nicht nur Mentaltraining. Unter der Fahne der Lolino-Reitpädagogik bietet die Tirolerin Reitkurse für Kinder an. Neben den Grundlagen des Reitens lernen die Kinder dabei auch jede Menge Wissenswertes über die Tiere selbst. Die Erfahrungen des Mentaltrainings fließen aber auch hier mit ein.

Die Frage nach „pferdegestütztem Coaching“ ist also geklärt, eine andere dringende gibt es aber noch. Wieso verschlägt es jemanden aus dem Zillertal ausgerechnet ins ferne Blumau? „Ich war mit meiner Familie lange auf der Suche nach einem Haus. Dabei wollte ich aber auch unbedingt meinen Traum eines Reitstalles mitsamt Reitplatz verwirklichen“, erzählt Gerics. Zuerst überlegten sie und Ehemann Peter, ein Haus zu bauen. In Tirol sei das aber aufgrund der Grundstückspreise für das notwendige Areal nicht leistbar gewesen.

„Waldviertel ist

nicht das Zillertal“

So ging es auf die Suche nach einem bereits bestehenden Hof. Peter Gerics erweiterte schließlich das Suchfeld, noch ohne Einwilligung seiner Frau. Zufällig entdeckte er online ein passendes Haus mitsamt Reitplatz und Stall im Waldviertel. „Ich habe mich eigentlich sofort geweigert, denn ich wollte nie aus dem Zillertal weg“, offenbart sie. Schließlich ließ sie sich doch für einen Besichtigungstermin überzeugen, blieb aber skeptisch, denn „das Waldviertel ist zwar schön, aber nicht das Zillertal“.

„Beim Ankommen habe sah ich auf Anhieb, dass noch viel Arbeit drin stecken würde. Trotzdem kam die Gänsehaut und ich wusste, dass es das ist“, schildert Gerics. Im November 2019 erfolgte die Suche, bereits im März 2020 ging es mit Mann und Kindern nach Blumau. März 2020? Genau. Eine Woche nach dem Umzug machte Tirol aufgrund von Corona dicht. „Ich Nachhinein betrachtet hat alles genau so sein müssen. Wir hatten Glück, dass der Umzug noch komplett reibungslos war“, erzählt sie.

So waren die Anfangstage in der neuen Heimat doch etwas ungewöhnlich und ruhig. „Wir sind trotzdem sehr nett empfangen worden und lebten uns schnell ein, auch wenn wir direkt aus dem Krisengebiet Tirol kamen“, erklärt Gerics schmunzelnd. Der Tiroler Dialekt, gepaart mit der offenen Art, hätte natürlich auch seinen Teil beigetragen.

Unmittelbar nach dem Umzug stand allerdings zuallererst eine groß angelegte Renovierung auf dem Plan. Die Bauvorhaben stellten sich jedoch als schwieriger als gedacht heraus. Zahlreiche Baumängel warfen die Pläne zurück. So mussten feuchte Mauern ebenfalls erst trockengelegt werden. Der Reithof wurde zu einem dauerhaften „Work in Progress“. Aufgeben wollen die Gerics aber sicher nicht. Aktuel läuft das Projekt Reitplatz.

Auch wenn die Arbeiten noch lange nicht am Ende sind, startete sie im September 2020 mit ihrer „Horse Class“. Rund 50 Kinder sind aktuell mit dabei. „Der Fokus liegt zwar momentan immer noch auf dem Umbau, aber ich musste einfach etwas tun, denn es wird immer irgendwo eine Baustelle sein.“ Die Reitpädagogik mit den Kindern ist mittlerweile voll im Gange. Beim Mentaltraining sei aber noch Luft nach oben. „Es ist natürlich etwas Spezielleres und auch nicht ganz einfach zu verkaufen. Ich suche noch nach dem goldenen Mittelweg, das Mentaltraining im Waldviertlel an Mann und Frau zu bringen. Den Mut aufzubringen, mal etwas Neues zu erleben.“, schildert die Pferdtrainerin.

Der Traum geht

noch viel weiter

Die großen Pläne hören mit dem Reithof nicht auf. „Urlaub am Bauernhof“ würde für sie in den nächsten Jahren ebenfalls zum Thema werden. „Ich möchte auch irgendwann Übernachtungsmöglichkeiten für Mensch und Pferd anbieten. Mir schwebt da vor, dass wir Tiny Houses aufstellen.“ Noch ist das aber Zukunftsvision, denn Baustellen gäbe es eh schon genug.

Im Waldviertel hat es die gelernte Köchin also endlich geschafft, das Hobby zum Beruf zu machen. Fünf Noriker, ein Haflinger und ein Pony gehören jetzt ebenfalls zur Familie. Die Berge gehen ihr dabei nicht ab. „Sie sind wunderschön, aber ich hatte sie halt auch immer schon.“ Über einen kleinen Hügel vor der Haustür ist Veronika Gerics trotzdem froh, damit man nicht „ganz so viel Weitblick hat“. Der Pferdebegeisterung, die schon von Kindheit an in der Haflingerzucht des Großvaters begann, kann sie nun voll und ganz nachgehen, auch wenn der Ort ein anderer ist: „Ein Traum fragt nicht, wo er gelebt werden will.“