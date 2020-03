Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die für Donnerstag anberaumte Angelobung der Bürgermeister.

Aufgrund des Versammlungsverbots und zur Minimierung des Verbreitungsrisikos wird es diesmal keine Angelobung aller Ortschefs und Vizebürgermeister auf einmal geben, sondern eine gestaffelte Angelobung bei Bezirkshauptmann Günter Stöger nach Terminen. Bereits am Montag ging es mit Groß Siegharts los, Waidhofen folgte am Dienstagvormittag, die übrigen Gemeinden folgen in den nächsten Tagen.

„Ich habe den Bürgermeistern gesagt, sie sollen vorbeikommen, wie sie Zeit haben “, sagt Stöger. Auf das übliche Händeschütteln muss dabei verzichtet werden, und es gilt auch, Abstand zu halten.