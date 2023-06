Raiffeisenbanken Waidhofen und Thayatal-Mitte: Grünes Licht für Fusion

Die Vorstände, Aufsichtsräte und Geschäftsleiter der beiden Raiffeisenbanken seien nach ausführlichen Gesprächen zu der Auffassung gelangt, dass durch den Zusammenschluss eine wirtschaftliche Stärkung der Region und noch mehr Leistungen zum Vorteil der Mitglieder und Kunden erreicht werden könne. Die Bank werde das Potenzial der Wirtschaft im Einzugsgebiet besser nutzen können und die Leistungen für die gemeinsamen 21.000 Kunden steigern, heißt es seitens der Bank.

Alle Mitarbeiter und Bankstellen bleiben erhalten

Mit der Verschmelzung entsteht eine Genossenschaftsbank mit zwei Kompetenzzentren (Waidhofen und Raabs), sieben Bankstellen, 80 Mitarbeitern, einer Bilanzsumme von rund 660 Millionen Euro und einem verwalteten Kundenvermögen von rund 1,2 Milliarden Euro. Die neue Bank hat nun in drei Bezirken (Waidhofen, Zwettl und Horn) Bankstellen und vergrößert deutlich das Genossenschaftsgebiet. Alle Bankstellen der beiden Banken bleiben bestehen. Für die Kunden der Raiffeisenbank Waidhofen bleibt im Zahlungsverkehr alles gleich, für die Kunden der Raiffeisenbank Thayatal-Mitte gibt es ab 25. September 2023 Änderungen, die seitens der Bank frühzeitig kommuniziert werden. Sie erhalten neue IBANs und BICs, da die Bankleitzahl der Raiffeisenbank Thayatal-Mitte zu diesem Zeitpunkt erlischt und ihre Konten auf die Bankleitzahl und den BIC der Raiffeisenbank Waidhofen umgestellt werden. Dazu erhalten sie auch kostenlos neue Bankomatkarten - die alten Karten funktionieren noch bis 15. Dezember 2023 bzw. bis die neue Karte das erste Mal verwendet wurde.

„Wir fühlen uns unserer Region, die durch die Verschmelzung größer geworden ist, verbunden. Eingebunden in die Entwicklungen, sehen wir es als unseren Auftrag, für das Finanzleben unserer Kunden und der Menschen da zu sein. Was es dazu braucht, ist Geschwindigkeit und Veränderungsbereitschaft. Wenn wir das gut machen, werden wir alle davon profitieren“, so Geschäftsleiter Kurt Bogg.

Der neue Obmann Herbert Roßnagl erklärt: „Als regionale Genossenschaftsbank sehen wir es als unsere Verantwortung, Gesellschaft und Gemeinschaft in der Region mitzugestalten. Auch unsere Verantwortung gegenüber unseren Eigentümern ist uns wichtig. Diesem Verantwortungsbewusstsein werden wir mit dem Regionalratssystem gerecht. Mit der Verschmelzung können wir gemeinsam dieses demokratische System auf breitere Beine stellen, das macht uns für die Mitglieder beider Raiffeisenbanken noch besser spürbar.“

Karl Nagl und Johannes Semper als Obmänner verabschiedet

Beide bisherige Obmänner der Raiffeisenbanken - Karl Nagl (Raiffeisenbank Thayatal-Mitte) und Johannes Semper (Raiffeisenbank Waidhofen) wurden nach jahrelanger, erfolgreicher und prägender Mitarbeit verabschiedet. Ihre Tätigkeiten für die Raiffeisenbanken wurden von beiden Banken gewürdigt und anerkannt. Aus diesem Grund wurde ihnen der Titel Ehrenobmann verliehen.

Der neue Obmann Herbert Roßnagl (Mitte) mit den scheidenden Obmännern Karl Nagl (links) und Johannes Semper (rechts). Foto: Raiffeisenbank

Obmann Karl Nagl wurde außerdem am 5. Juni aufgrund seiner großartigen Leistungen im landwirtschaftlichen und genossenschaftlichen Bereich der Titel Ökonomierat durch das Landwirtschaftsministerium verliehen. Direktorin Hermine Hummel und Direktor Roland Wagner blickten bei ihrer Rede auf die gemeinsamen Jahre zurück und dankten für die ausgezeichnete und zukunftsbringende Zusammenarbeit. Claudia Süßenbacher, die als Vertreterin der Landesbank bei der Generalversammlung teilnahm, durfte Obmann Karl Nagl zudem die Raiffeisen-Gründungsmünze in Gold überreichen.

Die Raiffeisenbank Waidhofen konnte zu ihrer Generalversammlung am 15. Juni als Festredner den Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien, Michael Höllerer, begrüßen. Er überreichte dem scheidenden Obmann Johannes Semper das Ehrenzeichen in Gold und bedankte sich für seinen jahrelangen Einsatz für die Genossenschaft. Der tosende Applaus aller Teilnehmer der Generalversammlung zeigte deutlich, welchen Wert er in dieser Genossenschaft hatte.

Infos für Kunden

Die Bank erstellte nach dem Fusionsbeschluss ein FAQ auf ihrer Website für die betroffenen Bankkunden mit allen Infos über die kommenden Veränderungen. „Außerdem haben wir über unser Online-Banking-System bereits Nachrichten an alle Online-Banking-Kunden versendet“, fügt Bogg hinzu. Alle Infos, was gleich bleibt und was sich für die Kunden ändert, können unter Wir gestalten Zukunft (raiffeisen.at) abgerufen werden.