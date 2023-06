Feuerwehr Waidhofen trauert um Löschmeister Karl Kainz

Karl Kainz trat am 15. Mai 1955 der Feuerwehr Waidhofen bei. Er war in seiner überaus regen Aktivzeit ein verlässliches Feuerwehrmitglied und bei vielen Einsätzen als Einsatzmaschinist mit dabei. Aber auch beim traditionellen Stadtkirtag der Feuerwehr war er jahrzehntelang ein fester Bestandteil der Grillerei-Truppe. Für seine Leistungen wurden ihm zahlreiche Auszeichnungen, u.a. das Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze, verliehen. Zuletzt konnte er im Jahre 2015 für 60-jährige verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrdienst das Ehrenzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes entgegennehmen.

Der Verstorbene wird am Freitag, den 23. Juni, ab 13:30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Waidhofen/Thaya aufgebahrt und nach feierlicher Einsegnung und Abhaltung eines Trauergottesdienstes um 14 Uhr zur ewigen Ruhe bestattet.