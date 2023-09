Große Trauer um Künstlerin Hilde Unger

„Mit großer Betroffenheit und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von einer unserer Ausstellerinnen, Hilde Unger, die im Alter von 79 Jahren unerwartet und plötzlich verstorben ist“, schreibt Antonia Daniela du Plessis Lombard von der Kunst.Galerie.Waldviertel.

Sie leitete mit großer Liebe und Sorgfalt die „Ceramics Mauerbach“ wo sie sich vor allem ihrer Leidenschaft, dem Raku-Brand widmete. Ihre aktuelle Ausstellung “gebrannte Erde” ist noch bis 1. Oktober in der Kunst.Galerie.Waldviertel, am Hauptplatz 7 in Waidhofen an der Thaya zu sehen. Ihre Werke sprechen von Urkräften und Lebendigkeit.