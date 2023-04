Kritik an Groß-Sieghartser Windkraft-Vorstoß

Wie berichtet, hatte Bürgermeister Ulrich Achleitner (ÖVP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag gestellt, um die beiden Flächen auf Wunsch der Windkraft-Betreiberfirmen W.E.B und „ImWind“ wieder in den Zonierungsplan des Landes aufzunehmen.

Hintergrund ist, dass derzeit die Betreiberfirmen aufgrund der neuen Ausbauziele für die Windkraft im Land ihre Projekte einreichen. Um ein Einreichen von Zonierungswünschen seitens der Betreiber ohne Rücksprache mit den betroffenen Gemeinden zu vermeiden, wünsche das Land eine Abstimmung der Betreiberfirmen mit den Gemeinden, erläuterte Bürgermeister Ulrich Achleitner. Im Falle von Groß-Siegharts spreche nichts gegen eine Windkraft-Zonierung am Predigtstuhl und Sieghartsberg, zumal die Bevölkerung schon beim ersten Anlauf in einer Befragung große Zustimmung zur Windkraft geäußert habe, begründete der Bürgermeister sein Vorgehen.

Der Beschluss wurde mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ beschlossen, es gab zwei Enthaltungen seitens der ÖVP.

„Achleitner stellt sich gegen Entscheidung des Landes“

Kritik am Vorgehen von Ulrich Achleitner kommt von der Umweltorganisation IG Waldviertel. Denn beim ersten Anlauf, auf dem Predigtstuhl Windkraftanlagen errichten zu wollen, hatte das Land 2014 den Predigtstuhl und den Sieghartsberg, nachdem es Einwände fachlicher Natur (Landschaftsschutz, Naturschutz) gegeben hatte, aus der Zonierung gestrichen. „Windkraftanlagen sind auf diesen Flächen naturschutzrechtlich nicht bewilligungsfähig. Bürgermeister Achleitner stellt sich mit seinem Alleingang gegen eine noch immer gültige Entscheidung des Landes“, stellt Jimmy Moser von der IG Waldviertel klar.

Auch das Vorgehen mittels Dringlichkeitsantrag sei aus seiner Sicht fragwürdig, er ortet darin einen Versuch, mögliche Diskussionen gleich im Vorfeld zu vermeiden und den Gemeinderat mit der Materie zu überrumpeln, um den Beschluss durchzubringen. Es gehe nämlich auch um nicht gerade wenig Geld für die Stadtgemeinde – rund 300.000 Euro sollen laut Jimmy Moser pro Jahr von den Betreibern an die Gemeinde bezahlt werden.

Neben den naturschutzrechtlichen Bedenken komme im Falle des Predigtstuhls als höchstem Punkt des Bezirkes auch noch der Landschaftsschutz als weiteres Argument hinzu. Auch im Falle des Sieghartsberges sei von massiven Beeinträchtigungen für die Anwohner auszugehen. „Alle Dietmannser, die am Südhang wohnen, haben die Windräder direkt vor ihren Häusern. Ich kenne genug Leute, die extra wegen der Aussicht dort leben. Die würde ihnen damit genommen“, warnt Moser.

Hofbauer für Predigtstuhl, aber gegen Sieghartsberg

Besonders pikant: Achleitner soll vor dem Gemeinderatsbeschluss seinen Dietmannser Amtskollegen Harald Hofbauer nicht informiert haben. „Bis jetzt stammt die einzige Information, die ich habe, aus den Medien. Was mich wundert, ist, dass der Groß-Sieghartser Bürgermeister über diesen Zonierungswunsch per Dringlichkeitsantrag abstimmen ließ, ich sehe hier nicht so recht die Dringlichkeit, zumal die Betreiberwünsche und die Meldefrist bis 30. April beim Land ja schon länger bekannt sein sollten“, meint Hofbauer.

Für ihn gelte nach wie vor die Entscheidung der Landesregierung, den Predigtstuhl und den Sieghartsberg aus der Windkraft-Zonierung zu streichen. Er steht weiterhin zu dem damals in Dietmanns gefällten Gemeinderatsbeschluss, am Sieghartsberg keine Windkraftanlagen zuzulassen. „Gegen den Predigtstuhl hatten und haben wir aber in Dietmanns nichts einzuwenden“, stellt Hofbauer klar. Rein formell sei es auch nicht nötig gewesen, ihn über die Zonierungswünsche zu informieren. „Es handelt sich in beiden Fällen um Groß-Sieghartser Gemeindegebiet, das muss man schon dazu sagen“, räumt Hofbauer ein. Er geht davon aus, in die Entscheidung eingebunden zu werden, wenn es zu einer konkreten Zonierung kommen sollte.

Köck: „Nur Willenserklärung der Gemeinde“

Eduard Köck, Obmann des Zukunftsraums Thayaland und Bürgermeister der an den Predigtstuhl angrenzenden Gemeinde Thaya, sieht in Achleitners Vorgehen keinen Fehler. „Das ist jetzt erst einmal nur eine Willenserklärung der Stadtgemeinde Groß-Siegharts. Kommt es wirklich zu einer Umwidmung, müsste aufgrund des Abstands die Gemeinde Dietmanns voraussichtlich so oder so mit eingebunden werden“, erklärt Köck.

Da der Predigtstuhl und der Sieghartsberg derzeit keine Windkraft-Zonen seien, wäre für eine Umwidmung die Zustimmung der betroffenen Gemeinden erforderlich – anders als bei bestehenden Zonen, wo Windkraftanlagen durch eine Gesetzesnovelle nicht mehr von den Gemeinden blockiert werden können, führt Köck aus.

Kein Problem mit dem Groß-Sieghartser Vorstoß hat der Bürgermeister von Ludweis-Aigen, Hermann Wistrcil (ÖVP): „Wir sind für den Windkraft-Ausbau“, stellt Wistrcil klar.

Achleitner: Ansuchen kam erst kurz vor Sitzung

Ulrich Achleitner selbst weist die Behauptung, dass die Dringlichkeit nicht gegeben sein sollte, entschieden zurück: „Das schriftliche Ansuchen der beiden Betreiberfirmen kam erst wenige Tage vor der Sitzung, sogar nach der Gemeindevorstandssitzung, die wir eine Woche vor der Gemeinderatssitzung hatten. Eine andere Möglichkeit, die Angelegenheit fristgerecht zu behandeln, gab es nicht“, stellt Achleitner klar. Er habe warten müssen, bis schriftliche Ansuchen vorliegen. Er habe mit allen Fraktionen im Vorfeld geredet und auch den Waidhofner Bürgermeister Josef Ramharter, dessen Gemeinde im Bereich Götzles betroffen wäre, informiert und sich mit ihm abgestimmt. Andere Gemeinden seien flächenmäßig nicht betroffen.

Außerdem entspreche das Vorgehen dem Wunsch der Bevölkerung, die sich 2013 mehrheitlich in einer Volksbefragung für die Nutzung der Windkraft im Gemeindegebiet ausgesprochen habe. „Die Situation hat sich seit damals verändert, die Zustimmung würde heute noch höher sein“, ist Achleitner überzeugt.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.