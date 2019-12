Der Solist Willi Neubauer und Othmar Petjera luden anlässlich ihrer runden Geburtstage ein und verzichteten auf Geschenke. Stattdessen ersuchten sie die geladenen Gäste, einen Beitrag zugunsten der Bründlkapelle zu spenden. Der so erzielte Betrag in Höhe von 1.000 Euro wurde im Anschluss an das Konzert an Stadtpfarrer Josef Pichler übergeben.

Beim Konzert wurden ausschließlich Originalkompositionen für Zither gespielt. Willi Neubauer begann bereits im Alter von zehn Jahren mit dem Zitherspiel. Er studierte an der Universität Wien und an der Sorbonne in Paris. Seine rege Konzerttätigkeit führte ihn bis nach Japan und Südamerika.

Reinhold Weikertschläger brachte in bewährter Weise die Besucher immer wieder zum Lachen. Er verstand es aber auch passend zur Advents- und Weihnachtszeit eine nachdenkliche Stimmung zu verbreiten.