Die Wehranlage bei der ehemaligen Hoydn-Villa muss weg – dies schreibt ein Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen vor, den die jetzige Besitzerin des Hauses erhielt.

„Der Vorbesitzer hatte das Wasserrecht zurückgegeben, weil er keine Fischaufstiegshilfe errichten wollte. Als er starb, hatten die Erben keine Verwendung für das Haus, daher haben sie es verkauft. Nun muss ich die Wehr bis 30. November 2019 abreißen lassen“, erzählt Ilse Puch, der die Villa jetzt gehört.

"Möchten Wehranlage erhalten"

Sie möchte den Bescheid beeinspruchen, um mehr Zeit zur Entscheidungsfindung zu haben, ob sie die Wehr abreißen oder erhalten und mit einem Fischaufstieg ausstatten will. Diese Entscheidung ist jedoch rechtlich nicht einfach, da das Wasserrecht zurückgegeben wurde. „In so einem Fall erlässt die Behörde eine letzte Anordnung, was mit der Wehranlage passieren soll. In diesem Fall wurde ein Abriss angeordnet, da die Anlage mangels Fischaufstieg die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt“, erklärt Bezirkshauptmann Günter Stöger. Sich durch Rückgabe des Wasserrechts vor den Kosten eines Rückbaus zu drücken, funktioniert daher nicht. Früher sei es vorgekommen, dass Wehranlagen nach dem Erlöschen des Wasserrechts einfach dem Verfall preisgegeben wurden, heute sei dies aber kein gangbarer Weg mehr.

„Wenn die Besitzerin nun die Wehranlage doch erhalten will, müsste sie sich wieder um das Wasserrecht bewerben. Dazu ist jedoch die Einreichung eines konkreten Projekts, was sie mit der Wehr vorhat, notwendig. Dazu würde auch die Anpassung an die heutigen Vorgaben gehören“, erläutert Stöger.

Puch hat nun einen Rechtsanwalt beauftragt und will sich auch mit den Ortsbewohnern zusammensetzen, die ebenfalls die Wehranlage als Schutz vor Überschwemmungen und zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung erhalten möchten.