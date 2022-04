Neues Angebot: Kühlhaus wird zur Raststation für Radler

Werbung

In Vestenpoppen wird das ehemalige Kühlhaus saniert und in einem Teil davon ein Rastplatz für Radfahrer geschaffen. Die Arbeiten wurden in der Gemeinderatssitzung an die Firma Reissmüller zum Gesamtpreis von 38.596 Euro vergeben. Über den Zukunftsraum Thayaland werden aus der Radwegfinanzierung maximal 15.000 Euro gefördert.

Im Zuge der Sanierung wird die Fassade komplett erneuert. Im oberen Teil des Gebäudes bleiben weiterhin Materialien der Feuerwehr gelagert, der untere Teil wird zur Raststation umgebaut. Dazu müssen der Boden herausgerissen, die Wände abgeschlagen und die Leitungen erneuert werden. Im rechten Teil des Raumes wird eine WC-Anlage installiert, im linken Teil wird eine Sitzgruppe als Rastgelegenheit montiert. Ein Automat mit Snacks und Getränken ist angedacht, der von einem lokalen Betrieb bestückt werden soll. Neben dem Thayarunde führt auch der KTM Radweg vor dem Gebäude vorbei.

Der Rastplatz wird durchgehend geöffnet sein und kann natürlich auch als Treffpunkt für die Ortsbevölkerung genutzt werden. „Der Vorteil ist, dass es bereits einen Kanalanschluss gibt“, erklärt Bürgermeister Christian Drucker. „Begonnen wird nach Ostern und bis zum Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen werden, so der Plan. Zu den Kosten werden noch ungefähr 2.000 Euro für das Fliesen der Nasszellen dazukommen.“

Auch Zukunftsraum Thayaland Obmann Eduard Köck ist von dem Projekt überzeugt: „Das wird sicher eine super Sache, nicht nur für die Radfahrer. Ich kann mir auch gut Vorstellen, dass es zu einem beliebten Ortstreffpunkt werden kann. Zudem sollen vermehrt Alltagsradwege geschaffen werden, die auch hier vorbeiführen werden.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.