Ein Wiesengrundstück bei einer Teichanlage zwischen Waidhofen und Vestenpoppen wurde gerne als Abschneider zwischen der Stadt und der Katastralgemeinde von Waidhofen-Land genutzt. Doch seit Kurzem ist die Wiese mittels Absperrband von beiden Seiten – sowohl von einem zur Wiese führenden asphaltierten Feldweg als auch einem Richtung Jasnitz führenden Fußweg – gesperrt und mit „Betreten verboten“ Schildern versehen worden.

Michael Schwab Eine Wiese ist kein Weg

Ein Bürger machte nun in einem anonymen Schreiben an die NÖN seinem Ärger über die aus seiner Sicht ungerechtfertigte Sperrung des Abschneiders Luft – die NÖN sah sich die Sache an.

Grundbesitzer: Es gab nie einen Weg in dieser Form

Laut Grundbesitzer und Bürgermeister Christian Drucker gab es nie einen offiziellen, als solchen verzeichneten Weg parallel zum Teichgrundstück, lediglich einen quer über das Grundstück führenden Servitutsweg zur landwirtschaftlichen Nutzung, damit Bauern ihre Äcker und Wiesen erreichen konnten.

Mit dem Grundzusammenlegungsverfahren fiel dieser Weg vor Jahren weg, ein „Ersatz“ über die Wiese war nie vorgesehen.

Der Durchgang über diese Wiese südlich einer Teichanlage wurde gesperrt. Einen offiziellen Weg gab es dort laut Gemeinde und Grundbesitzer nie. Google Maps/ NÖN Grafik: Hammerl

Pächter könnte bei Wegspuren Ärger mit AMA bekommen

„Es handelte und handelt sich um Privatgrund, der öffentliche Weg endet an der Absperrung. Es stimmt, dass Leute als Abkürzung über die Wiese gegangen sind, aber der Pächter, an den ich das Grundstück verpachtet habe und der es derzeit als Brachfläche nutzt, wies mich darauf hin, dass er Probleme mit der Agrarmarktaufsicht bekommt, wenn bei einer Überfliegung festgestellt wird, dass sich auf der Fläche ein ausgetretener Pfad befindet, der dort eigentlich aufgrund der deklarierten Nutzung nicht sein sollte“, erklärt der Wiesenbesitzer.

Aus diesem Grund habe er zunächst in der Wiese selbst Verbotsschilder aufgestellt, doch da Spaziergänger diese nicht immer als eindeutig wahrgenommen hätten, habe er sich zur Sperre mittels Absperrband entschlossen.

Bürgermeister: Kein Wegerecht in behaupteter Form

Bürgermeister Drucker kennt als Landwirt die Problematik. Leute würden oft annehmen, überall durchgehen zu können, aber das sei bei privat genutzten Flächen eben nicht der Fall.

Letztlich sei die Frage, wer über die Wiese gehen darf und wer nicht, eine privatrechtlich zu klärende Frage, auf welche die Gemeinde keinen Einfluss habe: „Es gab dort jedenfalls nie ein Wegerecht in der behaupteten Form.“