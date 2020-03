Nach über 30 Jahren im Gemeinderat kannte der Altersvorsitzende Rainer Winkelbauer (ÖVP) die Abläufe der konstituierenden Sitzung bestens, gelobte die Gemeinderäte an (Florian Dangl (ÖVP) war entschuldigt) und brachten den Wahlvorschlag der ÖVP für die Wahl des Bürgermeisters, lautend auf Roland Datler, ein.

17 von 18 stimmten für Roland Datler

In der geheimen Wahl entfielen von 18 gültigen Stimmen 17 auf Datler und eine auf Michael Maier. Somit wurde Roland Datler in seiner Funktion als Bürgermeister bestätigt: „Dies ist der Beginn einer neuen Periode und auch der Startschuss vieler neuer Vorhaben. Ein Leitprojekt ist die bereits in Angriff genommene Sanierung des Amtsgebäudes, jedoch liegt mein Augenmerk auch auf dem Hochwasserschutz, dem Betriebsgebiet und dem Wohnstandort“, betonte Datler. Ein besonderes Anliegen ist ihm der respektvolle Umgang und eine gute Zusammenarbeit: „Diskussionen auf sachlicher Basis werden uns helfen das zu erarbeiten, was wir unseren Bürgern schuldig sind.“

Aufgrund des Wahlergebnisses stehen alle fünf Sitze im Gemeindevorstand der ÖVP zu. Rainer Winkelbauer erhielt 16 Stimmen, Michael Meier, Herbert Kases, Markus Moldaschl und Franz Winkelbauer erhielten je 17 Stimmen.

Von Dobersberg nach Gastern verschlagen

Michael Meier ist das neue Gesicht unter den geschäftsführenden Gemeinderäten, denn nach achtjähriger Gemeinderatstätigkeit in der Nachbargemeinde Dobersberg hat es ihn nach Gastern verschlagen, wo er sich in den Bereichen Tourismus, Vereine und Jugend engagieren wird.

Aus den Reihen der geschäftsführenden Gemeinderäte schickte die ÖVP für die Wahl des Vizebürgermeisters Rainer Winkelbauer ins Rennen. Trotz einer ungültigen Stimme durfte er sich über 15 von 17 gültigen Stimmen freuen. Die anderen zwei Kreuze auf den Stimmzetteln entfielen auf Michael Meier (ÖVP).

ÖVP, SPÖ und Grüne im Prüfungsausschuss

Eine Vielfalt an verschiedenen Fraktionen war auf dem Wahlvorschlag der ÖVP mit Patrik Habisohn, Jürgen Gratzl, Stefan Steiner (alle ÖVP), Margit Jony (SPÖ) und Reinhard Puchinger (Grüne) für den Prüfungsausschuss vertreten. Das Ergebnis der geheimen Wahl ergab, dass Patrik Habisohn 18 Mitglieder überzeugen konnte, 17 waren es bei Jürgen Gratzl, Stefan Steiner und Reinhard Puchinger und 13 bei Margit Jony.