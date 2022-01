Pläne für die Kanäle in Raabs

Jetzt heißt‘s kühlen Kopf bewahren. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Raabs lag der Schwerpunkt klar auf dem Voranschlag und dem Budget für 2022. Bei den unzähligen Investitionen den Durchblick zu behalten, ist keine leichte Aufgabe, doch am Ende konnten Bürgermeister Rudolf Mayer und der Gemeinderat den Voranschlag einstimmig auf den Weg schicken.

Rohre in Bahnstraße werden ausgetauscht. Gleich mehrere Projekte werden sich im neu angebrochenen Jahr der Wasserversorgung und den Abwasseranlagen der Gemeinde widmen. So steht ein Austausch der Wasser -und Abwasserrohre in Raabs im Bereich der Bahnstraße an. Die Leitungen sollen so auf den neuesten Stand gebracht werden. „Die Rohre sind nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage wird einfach anderes Material verwendet“, schildert Rudolf Mayer. Insgesamt sind für die Wasser- und Abwasseranlagen der Stadt 391.000 Euro budgetiert.

Auf den neuesten Stand bringen. Die Frage einer Generalüberholung stellt sich bei den Abwasseranlangen in den Katastralgemeinden Rabesreith, Schaditz und Nonndorf. „Wir haben behördliche Vorgaben, die bestehenden Anlagen auf den neuesten Stand der Technik zu bringen“, erklärt der Bürgermeister. Ob der Umbau tatsächlich heuer stattfindet, steht allerdings noch nicht fest. Zumindest die Projekterstellung soll aber 2022 erfolgen. Im Voranschlag sind für alle drei Anlagen vorerst 530.000 Euro notiert.

Wasser könnte von Genossenschaft übernommen werden. In Rabesreith könnte sich dazu auch etwas bei der Wasserversorgung tun. Die Liegenschaftseigentümer in der Katastralgemeinde stimmten bei einer Befragung mit deutlicher Mehrheit für die Errichtung einer Wasserleitung im Zuge der Sanierung der Abwasseranlage. Für die Errichtung dieser sind fürs Erste 230.000 Euro budgetiert. Ob die Kosten tatsächlich von der Gemeinde gestemmt werden, muss aber noch abgewartet werden. Eine Genossenschaftslösung wird nämlich immer wahrscheinlicher.

Kläranlage Alberndorf vor Fertigstellung. Während die einen erst in die Planungsphase gehen, steht eine andere Anlage bereits vor der Fertigstellung. Die Arbeiten an der Abwasserbeseitigungsanlage Alberndorf werden 2022 abgeschlossen. Im Voranschlag sind dafür 140.000 Euro vorgesehen.

Auch in Straßen wird wieder investiert. Der zweite große Investitionsbereich umfasst den Straßenbau. Vorgesehen sind zwei wichtige Projekte: die Sanierunge der Bahnstraße in Raabs für 130.000 Euro sowie die Sanierung der Ortsdurchfahrt Modsiedl für 85.000 Euro.

Regenfälle hinterließen Spuren. Dann gibt es noch einige kleiner Projekte, die nun mittels Voranschlag auch budgetär festgelegt wurden. So steht die Sanierung mehrerer Wege an, nachdem heftige Regenfälle im Vorjahr einige Schäden verursacht haben. 85.600 Euro sind dafür vorgesehen.

20 Urnenstellplätze für Friedhof. Neu gebaut wird ein Urnenhain für den Friedhof Raabs. „Die Zahl der Feuerbestattungen nimmt zu, weshalb wir reagieren müssen“, meint der Bürgermeister. Rund 20 Urnenstellplätze sollen geschaffen werden. Die Kosten liegen bei 25.000 Euro.

Kein Liefertermin in Sicht. Geplant ist auch der Ankauf eines neuen Einsatzfahrzeugs für die Feuerwehr Großau. Die Gesamtkosten des HLF1 belaufen sich auf 158.200 Euro, die zum Teil gefördert werden. Wie viel letzten Endes auf Gemeinde und Feuerwehr entfallen, steht noch nicht fest, wann das Fahrzeug geliefert wird auch nicht. Die aktuelle Lieferproblematik macht die Lage weiterhin unvorhersehbar.

Landesunterstützung hilft. Alles in allem zeigt sich Bürgermeister Rudolf Mayer optimistisch mit der Finanzlage, auch wenn diese angespannt ist: „Als Sanierungsgemeinde ist es mit den Finanzen immer schwierig. Aufgrund der großartigen Unterstützung des Landes können wir uns finanziell aber immer noch gut bewegen. Wir konnten 2021 wieder so einige große Projekte umsetzen und werden den Kurs auch 2022 fortführen.“ Auch SPÖ-Stadtrat Karl Czudly war zufrieden und erteilte seine Zustimmung zum Voranschlag.