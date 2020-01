privat

Harald Hofbauer will SPÖ-Bürgermeister bleiben. Mandate derzeit: zwölf. Gemeinderätin Barbara Stohl tritt für „UNAB“ an, vier Mandate. Wolfgang Römer ist neuer ÖVP-Spitzenkandidat, drei Mandate. Herbert Mautner tritt erstmals an: Die FPÖ hat derzeit kein Mandat.