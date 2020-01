Josef Pfabigan und Heli Dungler, die beide aus dem Bezirk Waidhofen stammen, lernten sich schon in jungen Jahren kennen. Pfabigan war Dunglers Wegbegleiter über Jahrzehnte. 1988, als Vier Pfoten in Österreich gegründet wurde, unterstützte er die Aktivitäten des jungen Vereins ehrenamtlich. 1997 folgte er der Einladung von Heli Dungler und stieg operativ in die Kampagnen- und Projektarbeit ein.

1963-2020 Vier Pfoten-Gründer und Präsident Heli Dungler ist tot

Im weiteren Wachstumsverlauf der Organisation begleitete Josef Pfabigan vor allem die Internationalisierung von Vier Pfoten. Er war der Mitbegründer von Vier Pfoten International im Jahr 2003 und übernahm ab 2006 die wirtschaftliche Geschäftsführung.

Da Vier Pfoten in Wien gegründet wurde, hat das Österreich-Büro eine ganz besondere Bedeutung für die Tierschutzorganisation. Bereits letzten September übernahm Eva Rosenberg die Leitung, sie stammt aus Marchegg.

„Vier Pfoten Österreich lag Heli Dungler sehr am Herzen. Er setzte sich besonders für eine Reform der Agrarpolitik ein“, sagt der 57-jährige Josef Pfabigan. „Es ist mir daher ein großes Anliegen, mit Eva Rosenberg weiter an einer zukunftsfähigen Landwirtschaft in Österreich zu arbeiten. Lebensmittel müssen wieder etwas wert sein, damit es den Tieren besse rgeht, aber auch Bauern, Konsumenten und die Umwelt profitieren.“ Er wolle gemeinsam mit seinen Kollegen das Lebenswerk Heli Dunglers fortführen, betont Pfabigan.